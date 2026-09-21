Nauka ma kobiece twarze, które warto zobaczyć. Wyjątkowa wystawa na Placu Bankowym w Warszawie

Redakcja serwisu
2026-09-21 13:50

Wybitne polskie naukowczynie, ich przełomowe badania i historie, które warto poznać – zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej stypendystki jubileuszowej, 25. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Ekspozycja na Placu Bankowym to nie tylko spotkanie z sylwetkami kobiet, które zmieniają świat nauki, ale także okazja do refleksji nad tym, dlaczego ich osiągnięcia wciąż zbyt rzadko przebijają się do świadomości społecznej. Wydarzenie patronatem honorowym objął Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki.

Wystawa prezentująca wybitne polskie naukowczynie

Na planszach zamieszczonych przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, znalazły się sylwetki badaczek z całej Polski – reprezentantek różnych dziedzin, od chemii i biotechnologii, przez medycynę, onkologię i radioterapię, po mikrobiologię, immunologię i neurobiologię. Ich badania dotyczą m.in. nowych terapii nowotworów, szczepionek, diagnostyki, chorób neurodegeneracyjnych oraz bardziej zrównoważonych procesów chemicznych.

Każda z nich ma własną historię, specjalizację i dorobek, ale wszystkie łączy zaangażowanie w prowadzenie badań i rozwijanie wiedzy. Wystawa, której oficjalne otwarcie odbyło się 4 września 2026 r., ma nie tylko przedstawiać konkretne nazwiska i osiągnięcia, lecz także pokazywać różnorodność współczesnej nauki oraz obecność kobiet w jej różnych obszarach. Dzięki temu staje się przestrzenią, w której badaczki mogą być widoczne jako ekspertki, naukowczynie i autorki ważnych odkryć naukowych.

W ramach wystawy przedstawione zostały sylwetki: mgr inż. Barbary Fabjanowicz, dr inż. Anety Magiery, lek. Zuzanny Nowickiej-Kaszkowiak, mgr inż. Aleksandry Rudzkiej, dr hab. inż. Anny Jarząb, dr hab. Katarzyny Majzner, dr hab. Aleksandry Milewskiej i dr Lidii Wróbel.

Polecany artykuł:

Kobiety są obecne w nauce. Tylko czy naprawdę je widzimy?

Potrzebę zwiększania widoczności kobiet w nauce potwierdzają wyniki badania "Kobiety w świecie nauki. Widoczność ma znaczenie", przeprowadzonego wśród mieszkanek i mieszkańców województwa mazowieckiego przez organizatorów programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki oraz SW Research. Celem badania było sprawdzenie, co Polki i Polacy myślą o kobietach w nauce – czy są widoczne, czy uważa się je za kompetentne i czy społeczeństwo traktuje ich naukowy autorytet tak samo poważnie jak mężczyzn.

Wyniki badania pokazują, że między deklarowanym przekonaniem o równości kobiet i mężczyzn a społecznym obrazem nauki nadal istnieje wyraźna luka.

Najbardziej wymowny przykład? W pierwszej dziesiątce najczęściej spontanicznie wskazywanych przez mieszkańców Mazowsza naukowych autorytetów nie znalazła się ani jedna kobieta, a 72% respondentów nie potrafiło wskazać żadnego współczesnego autorytetu naukowego.

Nauka jako dziedzina wciąż ma niewiele rozpoznawalnych twarzy, a wśród tych, które funkcjonują w społecznej świadomości, zdecydowanie dominują mężczyźni.

Równe predyspozycje, nierówne skojarzenia

Jednocześnie mieszkańcy Mazowsza w zdecydowanej większości deklarują, że kobiety i mężczyźni mają takie same predyspozycje do sukcesu w nauce – uważa tak aż 65,9% badanych.

Kiedy jednak pytanie zmienia się z deklaracji na konkretne skojarzenia, obraz nie jest już tak równy.

Tylko 21% mieszkańców Mazowsza wskazuje naukę jako dziedzinę, do której kobiety mają predyspozycje. Znacznie częściej wymieniane są kultura i sztuka (44,8%), sprawy społeczne (38,1%) czy języki obce (29%).

Dane te udowadniają, że stereotypy dotyczące kompetencji kobiet mogą funkcjonować nawet wtedy, gdy jednocześnie deklarujemy przekonanie o równości kobiet i mężczyzn.

- Badanie pokazuje, że wyzwaniem nie jest dziś wyłącznie przekonanie społeczeństwa o równych kompetencjach kobiet i mężczyzn. Równie ważna jest widoczność naukowczyń i ich osiągnięć. Dlatego potrzebujemy ich obecności w debacie publicznej. Nauka nie powinna być anonimowa. Jeśli chcemy inspirować kolejne pokolenia, musimy pokazywać konkretne badaczki, ich osiągnięcia i realny wpływ ich pracy na nasze życie. Takie inicjatywy sprawiają, że nauka wychodzi z laboratoriów i staje się widoczna. Ta widoczność tworzy autorytety, a autorytety inspirują kolejne pokolenia – mówi Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki.

Polecany artykuł:

Prezentacji wyników badania "Kobiety w świecie nauki. Widoczność ma znaczenie" poświęcona była debata, która odbyła się w dniu uroczystego otwarcia wystawy. W

dyskusji udział wzięli Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki, Barbara Stępień, Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie oraz dr inż. Aneta Magiera, stypendystka 25. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Debatę prowadziła Agnieszka Filipiak. Najważniejsze wnioski rozmowy dotyczyły potrzeby zwiększania widoczności kobiet w nauce, lepszego komunikowania znaczenia ich osiągnięć naukowych oraz konsekwentnego przełamywania stereotypów dotyczących kompetencji kobiet. Rozmówcy podkreślali również rolę biznesu i programów wspierających naukowczynie w budowaniu ich rozpoznawalności, a także w tworzeniu warunków do rozwoju kariery. Wskazywali, że wzmacnianie obecności badaczek w nauce powinno iść w parze z szerszym działaniem na rzecz większego społecznego uznania dla nauki i jej autorytetów.

Zapraszamy na Plac Bankowy!

Jedną z inicjatyw, które mogą odpowiadać na wyzwanie związane z niewystarczającą widocznością kobiet w nauce, jest właśnie wystawa prezentująca sylwetki współczesnych polskich badaczek. Jej celem jest przybliżenie ich pracy, pokazanie różnorodności reprezentowanych przez nie dziedzin oraz zwrócenie uwagi na ich osiągnięcia i wkład w rozwój nauki.

Wystawę można oglądać do 29 września, przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie.

Grupa osób przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na wystawie Dla Kobiet i Nauki. O szczegółach przeczytasz na Eska Warszawa.
Galeria zdjęć 15
Kobiety
wystawa
plac Bankowy