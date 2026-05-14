Nie będzie paraliżu komunikacyjnego w Warszawie! Maszyniści wywalczyli spore podwyżki

Zgoda w warszawskiej SKM i wyższe pensje maszynistów

Warszawska Szybka Kolej Miejska uniknęła strajku. Po wielotygodniowych negocjacjach przedstawiciele zarządu oraz związków zawodowych osiągnęli porozumienie dotyczące podwyżek dla pracowników. Maszyniści otrzymają 800 zł brutto więcej z wyrównaniem od 1 kwietnia, a od września ich wynagrodzenia wzrosną o następne 100 zł brutto.

Jeszcze kilka dni temu rozmowy między władzami spółki a związkowcami nie przynosiły efektów. Pracownicy zapowiadali, że jeśli nie uda się dojść do kompromisu, możliwe będzie przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, który mógł sparaliżować ruch kolejowy w Warszawie.

Zarobki w SKM Warszawa na tle innych przewoźników

Od początku negocjacji maszyniści oczekiwali podwyżek na poziomie 1,2 tys. zł brutto. Początkowo zarząd SKM deklarował jednak znacznie niższą propozycję finansową. Dopiero po kolejnych spotkaniach udało się wypracować wspólne stanowisko.

Informację o osiągniętym porozumieniu potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem RDC wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Sławomir Centkowski.

Przedstawiciele pracowników podkreślali, że pensje w SKM są wyraźnie niższe niż w innych spółkach kolejowych, m.in. w Kolejach Mazowieckich, WKD czy PKP Intercity. Według związkowców brak podwyżek mógłby doprowadzić do odpływu doświadczonych maszynistów do konkurencji.

Pasażerowie SKM uniknęli poważnych utrudnień komunikacyjnych

Rozmowy pomiędzy stronami przeciągały się przez wiele tygodni, a jeszcze przed 14 maja nic nie wskazywało na szybkie zakończenie sporu. Finalnie udało się jednak zawrzeć porozumienie i zapobiec protestowi, który mógł mocno utrudnić codzienne podróże pasażerom warszawskiej SKM.

