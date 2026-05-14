Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Słynny adwokat i wybitny twórca filmowy miał 80 lat

Śmierć Krzysztofa Piesiewicza. Miał 80 lat

Odszedł uznany prawnik, wieloletni parlamentarzysta i wybitny polski scenarzysta, Krzysztof Piesiewicz. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała w czwartek, 14 maja informację o śmierci 80-letniego polityka i artysty.

- Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina - napisała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska.

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci.— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 14, 2026

Krzysztof Piesiewicz bronił opozycjonistów z „Solidarności” i oskarżał morderców ks. Popiełuszki

Krzysztof Piesiewicz przyszedł na świat 25 października 1945 roku w Warszawie. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a dyplom zdobył w 1970 roku. Kilka lat później rozpoczął pracę jako adwokat.

W okresie stanu wojennego aktywnie wspierał środowiska opozycyjne i działaczy „Solidarności”. Występował w procesach związanych m.in. z Hutą Warszawa, Ursusem czy Radiem „Solidarność”. Brał również udział w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki jako oskarżyciel posiłkowy, a także reprezentował pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Przez lata był mocno związany ze środowiskiem adwokackim. Zasiadał w Naczelnej Radzie Adwokackiej, prowadził działalność dydaktyczną i zajmował się kwestiami legislacyjnymi. Angażował się też w inicjatywy dotyczące praw człowieka oraz pomocy osobom osadzonym w więzieniach.

Współpracownik Kieślowskiego i scenarzysta nominowany do Oscara

Choć był cenionym prawnikiem, ogromną rolę w jego życiu odgrywało także kino. Razem z Krzysztofem Kieślowskim współtworzył scenariusze do 17 filmów, które zdobyły uznanie widzów i krytyków na całym świecie.

Wśród najbardziej znanych produkcji, przy których pracował, znalazły się „Bez końca”, „Dekalog”, „Podwójne życie Weroniki” oraz trylogia „Trzy kolory”. Filmy te były nagradzane na prestiżowych festiwalach, m.in. w Cannes, Berlinie, Wenecji i San Sebastián.

Za scenariusz do filmu „Trzy kolory. Czerwony” Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Jego teksty były tłumaczone na wiele języków, a po śmierci Kieślowskiego po część z nich sięgali także zagraniczni reżyserzy, w tym Tom Tykwer.

Był również związany z wieloma instytucjami świata filmu i mediów. Należał m.in. do Amerykańskiej Akademii Filmowej, działał w Radzie Etyki Mediów i zasiadał w jury festiwalu filmowego w Cannes.

Krzysztof Piesiewicz jako wielokrotny senator współpracujący z AWS i PO

Na początku lat 90. Krzysztof Piesiewicz wszedł także do polityki. Mandat senatora sprawował w latach 1991–1993 oraz ponownie od 1997 do 2011 roku. W swojej działalności politycznej był związany m.in. z Porozumieniem Centrum, Akcją Wyborczą Solidarność i Platformą Obywatelską.

W Senacie pracował głównie przy sprawach dotyczących kultury, praw człowieka oraz praworządności. Wspólnie ze Zbigniewem Religą współtworzył również Partię Centrum.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz piąty został senatorem. Wówczas zdobył ponad 547 tysięcy głosów.

