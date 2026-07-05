„Nie wchodźcie do wody”. Urzędnicy ostrzegają. Setki martwych ryb w Jeziorce

Śnięte ryby w Jeziorce. Interwencja służb

Dużą liczbę śniętych ryb zauważono w piątek (3 lipca). Najwięcej znajduje się ich w rejonie ul. Dworskiej. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby. Dwa zastępy straży pożarnej wspierały działania Wód Polskich i pomagały usuwać śnięte ryby z koryta rzeki.

Zdecydowano się również pobrać próbki wody oraz ryb. Teraz zbadają je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wyniki mają pokazać, co było przyczyną śnięcia ryb.

Według dotychczasowych ustaleń nie odnotowano żadnego nietypowego zrzutu z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej. Jedną z branych pod uwagę przyczyn jest tzw. przyducha, czyli duży spadek ilości tlenu w wodzie spowodowany utrzymującymi się w ostatnich dniach upałami. Ostateczną przyczynę mają potwierdzić badania.

Apel do mieszkańców Piaseczna i okolic

Do czasu wyjaśnienia sytuacji piaseczyński urząd apeluje, by nie wchodzić do wody i nie wpuszczać do niej zwierząt. Dotyczy to przede wszystkim rzeki Jeziorki oraz Górek Szymona.

Hanna Kułakowska-Michalak, zastępca burmistrza Piaseczna, przekazała: − W rzece Jeziorce zaobserwowano dużą liczbę śniętych ryb. Najwięcej znajduje się ich w rejonie ul. Dworskiej. 2 zastępy Straży Pożarnej wspierają działania Wód Polskich i pomagają usunąć śnięte ryby z koryta rzeki. Równocześnie pobrano próbki wody do badań. Analizy przeprowadzą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ich wyniki pozwolą określić przyczynę zdarzenia. Według dotychczasowych ustaleń nie odnotowano żadnego nietypowego zrzutu z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej. Prawdopodobnym jest, że śnięcie ryb jest skutkiem tzw. przyduchy, czyli znacznego spadku zawartości tlenu w wodzie, spowodowanego ekstremalnymi upałami utrzymującymi się w ostatnich dniach. Przyczyny są badane przez odpowiednie służby. Do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z pomorem ryb w rzece Jeziorce apelujemy o nie wchodzenie oraz nie wpuszczanie zwierząt do zbiorników wodnych, rzek oraz stawów na terenie gminy Piaseczno. Dotyczy głównie Jeziorki i Górek Szymona.