Zmarła Halina Karmańska. Bohaterka miała 100 lat

Dopiero co informowaliśmy o odejściu 100-letniej Ireny Paśnik, znanej jako „Irka”, a już dotarły do nas kolejne smutne informacje. W środę, 1 lipca, Wojska Obrony Terytorialnej powiadomiły o odejściu Haliny Karmańskiej „Smętek”.

„Z głębokim smutkiem żegnamy naszą Kombatantkę, kpt. Halinę Karmańską, ps. „Hala”, „Smętek”. Odeszła w wieku 100 lat, pozostawiając po sobie piękną kartę historii i świadectwo niezwykłej odwagi” - przekazały Wojska Obrony Terytorialnej za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Halina Karmańska służyła jako sanitariuszka i łączniczka

Halina Karmańska przyszła na świat 1 stycznia 1926 roku w stolicy, jako Halina Śledziewska. W trakcie zrywu powstańczego w Warszawie działała zarówno w roli łączniczki, jak i sanitariuszki. Była związana ze zgrupowaniem Armii Krajowej dowodzonym przez kapitana „Kryskę”. Ponadto pomagała rannym w placówkach szpitalnych zlokalizowanych przy ulicach Drewnianej i Wilanowskiej. Z kolei pod koniec powstania w trudnej ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie.

Przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej przypomnieli również, że bohaterka przez wiele lat z dużym oddaniem opowiadała młodszym pokoleniom o swoich przeżyciach. W ten sposób dbała o zachowanie pamięci dotyczącej osób walczących w Powstaniu Warszawskim.

Po zakończeniu II wojny światowej kobieta związała się z medycyną, pracując jako lekarka. Uhonorowano ją kilkoma ważnymi odznaczeniami, wśród których znalazły się: Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Warszawy, a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb uczestniczki Powstania Warszawskiego odbędzie się w stolicy

Halina Karmańska odeszła 25 czerwca, a jej uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 3 lipca. Ceremonia pożegnalna ma się rozpocząć o godzinie 12:30 w warszawskim kościele pw. Opatrzności Bożej, położonym na terenie Wesołej. Po mszy ciało zmarłej zostanie przewiezione i pochowane na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.