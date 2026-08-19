Koszmar na autostradzie A2. Samochód potrącił pieszego, w akcji śmigłowiec LPR

Dramatyczne zdarzenie zablokowało ruch na autostradzie A2, gdy w rejonie węzła Pruszków auto osobowe wjechało w pieszego.

Incydent miał miejsce na 443. kilometrze drogi przy MOP Brwinów Północ.

Sprawdzamy dostępne informacje o poszkodowanym oraz przewidywanym czasie trwania blokady na tej trasie.

Potrącenie pieszego na A2. Dramat koło Pruszkowa

Komunikat o tym groźnym zdarzeniu został wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w środę 19 sierpnia, kilkanaście minut po godz. 22. Według przekazanych informacji na autostradzie A2 pomiędzy Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim doszło do potrącenia pieszego przez auto osobowe. Dramat rozegrał się na 443. kilometrze trasy w bezpośrednim sąsiedztwie MOP Brwinów Północ. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba.

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Dokładne okoliczności i przyczyny nocnego dramatu pozostają na ten moment nieustalone. Sytuacja była jednak na tyle poważna, że do pomocy poszkodowanemu skierowano załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wydanym komunikacie poinformowano o poważnych zmianach w organizacji ruchu i przekazano, że „na czas jego lądowania jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana". Przed godz. 23 przekazano, że ruch zaczyna być w tym miejscu przywracany.

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