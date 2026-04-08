Nie żyje wieloletni prezes znanej spółdzielni mieszkaniowej

Edward Młynarczyk zmarł 4 kwietnia w wieku 73 lat. O jego śmierci poinformowała Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka”, publikując komunikat na swojej stronie internetowej.

Młynarczyk przez wiele lat był jedną z najważniejszych osób związanych z funkcjonowaniem i rozwojem spółdzielni. Funkcję prezesa zarządu pełnił nieprzerwanie w latach 1995–2022. W tym czasie odpowiadał za kierowanie jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w stolicy, zarządzając rozbudowaną infrastrukturą osiedla i liczną społecznością mieszkańców.

W okresie jego kadencji realizowano liczne inwestycje budowlane oraz projekty modernizacyjne. Rozbudowywano zasoby mieszkaniowe spółdzielni, a także prowadzono prace remontowe i modernizacyjne w istniejących budynkach. Dzięki tym działaniom stopniowo poprawiał się standard osiedla, a infrastruktura była dostosowywana do zmieniających się potrzeb mieszkańców.

"Przywiązywał wagę do socjalizacji społeczności"

Jak podkreślają przedstawiciele spółdzielni, Edward Młynarczyk dużą wagę przywiązywał do jakości przestrzeni wspólnych. Zwracał uwagę na estetykę osiedla, rozwój terenów zielonych oraz dostępność budynków dla różnych grup mieszkańców, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W komunikacie opublikowanym przez spółdzielnię współpracownicy wspominają go jako osobę zaangażowaną i oddaną swojej pracy.

Edward Młynarczyk był nie tylko sprawnym menedżerem, ale również liderem potrafiącym stworzyć zaangażowany i kompetentny zespół. W pamięci współpracowników pozostanie jako przełożony inspirujący, życzliwy i otwarty na ludzi, wspierający pracowników oraz stwarzający im warunki do rozwoju – podkreślono w oświadczeniu.

Po zakończeniu pracy na stanowisku prezesa w 2022 roku nadal pozostawał aktywny w życiu spółdzielni. Angażował się w działania lokalnej społeczności i wspierał nowe władze spółdzielni swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Brał udział m.in. w pracach Komitetu Kolonii VI, pozostając w stałym kontakcie z mieszkańcami i współpracownikami.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Edwarda Młynarczyka?

Uroczystości pogrzebowe Edwarda Młynarczyka odbędą się w piątek, 10 kwietnia. Nabożeństwo żałobne zaplanowano na godz. 15.00 w kościele św. Ignacego Loyoli znajdującym się przy Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego.