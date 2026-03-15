Niedziela pełna zmian na drogach w Warszawie. Sprawdź, gdzie będą największe korki

Zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu zablokuje centrum

W niedzielę 15 marca centrum Warszawy będzie areną zgromadzenia publicznego, co oznacza poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Organizatorzy wydarzenia pod hasłem „Chcemy być SAFE” zaplanowali demonstrację przed Pałacem Prezydenckim. Z tego powodu kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu pojazdów i wyznaczone objazdy.

„Utrudnienia na Krakowskim Przedmieściu występować będą w niedzielę od godziny 14 do 22”

Policja na platformie X zapowiada pełną mobilizację funkcjonariuszy. Wydział Ruchu Drogowego będzie kierować pojazdy na alternatywne trasy przejazdu, aby zminimalizować korki. Mundurowi mają również czuwać nad bezpieczeństwem uczestników zgromadzenia na Krakowskim Przedmieściu.

Bieg na Bemowie zmieni trasy komunikacji miejskiej

Równolegle, w innej części miasta, na Bemowie odbędzie się impreza sportowa BeMore 5K. Zawodnicy rozpoczną zmagania w pobliżu urzędu dzielnicy. Biegacze zajmą jedną jezdnię ulicy Powstańców Śląskich, kierując się do Radiowej. Następnie pobiegną w stronę Wojskowej Akademii Technicznej, zawrócą przed ulicą Ebro i wrócą tą samą trasą do mety.

Sportowe emocje oznaczają jednak przetasowania w rozkładach jazdy Zarządu Transportu Miejskiego. Autobusy linii 122 oraz 523 pojadą zmienionymi trasami. Utrudnienia nie ominą również tramwajów. Pomiędzy godziną 10:30 a 13 tramwaje linii 20 zamiast do Boernerowa, zostaną skierowane ulicami Radiową, Powstańców Śląskich i Górczewską na pętlę Osiedle Górczewska. W tym samym czasie autobusy linii 220 zakończą swój bieg na Starym Bemowie.

Zmiany dotkną też pasażerów korzystających z linii 112. W związku z zamknięciem ruchu tramwajowego oraz modyfikacjami tras innych linii, od godziny 6:00 do 14:00 autobusy z numerem 112 pojadą wydłużoną trasą do ulicy Radiowej. Jadąc w kierunku Nowego Bemowa, będą przemieszczać się prosto ulicą Powstańców Śląskich, skręcą we Wrocławską, a następnie w Radiową, kończąc kurs na przystanku Radiowa 02. Z tego miejsca wyruszą w drogę powrotną do CH Marki, wracając na swoją stałą trasę ulicą Powstańców Śląskich.

Prace drogowe na Bemowie to kolejne utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Do sportowych i społecznych wydarzeń dołączą również zaplanowane inwestycje drogowe. Jak przekazał Zarząd Dróg Miejskich, na Powstańców Śląskich w rejonie ulicy Pirenejskiej, deweloper stawia nową sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych. Przesunięte zostanie również przejście przez torowisko tramwajowe, zlokalizowane do tej pory przy ulicy Czerwonych Maków. Z tego powodu, przez dwa najbliższe weekendy (14-15 i 21-22 marca), tramwaje nie wyjadą na odcinek ulicy Powstańców Śląskich między pętlą Nowe Bemowo a ulicą Radiową.

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza kolejne korekty w rozkładach. Tramwaje linii 28, jadące z Dworca Wschodniego na Metro Młociny, ominą ulicę Powstańców Śląskich, poruszając się ulicami Wólczyńską i Nocznickiego do węzła przesiadkowego na Młocinach. Składy linii 23, ruszające z Czynszowej, zakończą trasę na pętli Koło. Tramwaje linii 26 pojadą ulicą Radiową, a linia 24 z Radiowej skręci w lewo w Powstańców Śląskich, docierając ostatecznie do pętli Osiedle Górczewska.

Niedziela 15 marca zapowiada się jako wyzwanie dla wszystkich poruszających się po stolicy. Stołeczna policja apeluje do mieszkańców o cierpliwość i, w miarę możliwości, korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć frustracji w korkach na objazdach.