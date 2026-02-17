Warszawska komunikacja miejska chwali się wynikami za 2025 rok. Jest jeden problem

Warszawiacy chwalą, ale jeżdżą coraz mniej

Warszawski Transport Publiczny od lat cieszy się uznaniem mieszkańców, co potwierdza najnowszy Barometr Warszawski. Aż 93 proc. badanych uważa funkcjonowanie komunikacji miejskiej za kluczowy obszar życia w stolicy, a 86 proc. ocenia jej zarządzanie jako dobre lub bardzo dobre. To najwyższy wynik spośród wszystkich ocenianych przez warszawiaków dziedzin, na równi z ofertą kulturalną miasta. Pasażerowie najbardziej cenią sobie gęstą sieć połączeń, liczbę przystanków, jakość taboru oraz poczucie bezpieczeństwa w pojazdach.

Transport publiczny to druga w kolejności pozycja w budżecie miasta – za kursowanie autobusów, tramwajów, metra i pociągów Warszawa zapłaciła w zeszłym roku 4 miliardy 421 milionów zł – to o ponad 600 mln więcej niż w 2024 roku.

Mimo tak pozytywnych ocen, dane wskazują na zauważalny spadek liczby pasażerów. W 2025 roku odnotowano 932 mln podróży, podczas gdy rok wcześniej było ich blisko 956 mln. Chociaż 43 proc. badanych wciąż deklaruje codzienne korzystanie z WTP, to jednocześnie rośnie grupa osób, które wybierają inne formy transportu lub w ogóle nie muszą dojeżdżać.

Najbardziej wymowny jest fakt, że o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku wzrosła grupa osób, które nie muszą dojeżdżać do pracy czy na uczelnię (według tegorocznych danych wynosi ona 28 proc.), co może być efektem m.in. popularyzacji pracy zdalnej. Ta zmiana nawyków znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w statystykach – sprzedaż biletów wszystkich rodzajów spadła o ponad 2 proc.

SKM-ka - Warszawiacy ją uwielbiają

Co ciekawe, mimo mniejszej liczby sprzedanych biletów, wpływy do budżetu miasta z tego tytułu wzrosły o ponad 5 proc i wynosiły w 2025 roku blisko 935 i pół miliona złotych. Dzieje się tak, ponieważ rośnie popularność biletów długookresowych, kupowanych przez najbardziej lojalnych pasażerów. Jednak wciąż stolicy daleko do rentowności z tytułu prowadzenia działalności komunikacyjnej.

Jednocześnie ogromny wzrost popularności – aż o 32 proc. – odnotowała Szybka Kolej Miejska, co pokazuje, że mieszkańcy aglomeracji coraz chętniej przesiadają się na pociągi. O rosnącej popularności kolei świadczy też rosnąca liczba pasażerów korzystających z oferty wspólnego biletu ZTM-KM-WKD. W 2025 roku było to ponad 46 mln pasażerów czyli o 11 proc. więcej w stosunku do 2024 roku. O 11 proc. wzrosła też liczna pasażerów korzystających z parkingów P+R.

Mimo to ogólny trend dla całej siatki połączeń wskazuje na mniejszą frekwencję, stawiając przed miastem nowe wyzwania w utrzymaniu atrakcyjności transportu publicznego - w tym zachowania cen biletów na obecnym, względnie niskim poziomie.

