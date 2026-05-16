Nietypowe atrakcje na Noc Muzeów 2026. Odwiedzisz gabinet Trzaskowskiego i poznasz kulisy pracy piekarzy

Noc Muzeów w parku trampolin

Ciekawą ofertę na Noc Muzeów 2026 przygotował Park Rozrywki #KochamSkakac przy Al. Krakowskiej 61. Odbędzie się tam znacznie więcej aktywności sportowych niż klasycznej edukacji. O 21, 22 oraz 23 darmową zabawę zagwarantowano każdorazowo dla 170 osób. Wziąć udział może każdy po ukończeniu drugiego roku życia. Zapisy na wizytę nie są wymagane. Bezpieczne skakanie na trampolinach wymusza założenie antypoślizgowych skarpetek.

Gabinet Rafała Trzaskowskiego

Ciekawym punktem Nocy Muzeów będzie wizyta w gabinetach prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz wojewody Mariusza Frankowskiego. Lokalizacja przy Pl. Bankowym 3/5 pozostanie dla zwiedzających otwarta między godziną 18 a 1. W trakcie oglądania oficjalnych pomieszczeń załoga Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego chętnie przybliży gościom historię całego obiektu, a także dokładnie wyjaśni codzienne obowiązki samego wojewody.

Tor Służewiec po zmroku

Bardzo oryginalną opcją na 16 maja jest wieczorna przechadzka z przewodnikiem po Torze Służewiec przy ul. Puławskiej 266, która wystartuje o 20. Zgromadzeni zajrzą do zamkniętych zazwyczaj stref, gdzie wcześniej kręcono popularne filmy czy teledyski. Co więcej, wszyscy zainteresowani przejdą osobiście tą samą trasą, jaką jeźdźcy i konie pokonują przed wyścigiem.

Świętowanie na zajezdni Praga

Punktualnie o godzinie 18 wewnątrz zajezdni R-2 Praga przy ul. Kawęczyńskiej 16 ruszy jubileusz 160-lecia warszawskich tramwajów. Zebrani zobaczą z bliska niedostępne zaplecze techniczne, prześledzą ewolucję transportu i skosztują pysznego tortu urodzinowego. Twórcy przewidzieli wiele familijnych niespodzianek, a dodatkową atrakcją będzie zapowiedziany przejazd odrestaurowanych, zabytkowych wagonów, który wyjedzie już o godzinie 17 z Pl. Narutowicza.

Odkrywanie Kompleksu Pokamedulskiego

Tłumy turystów przyciągnie na Bielany Kompleks Pokamedulski zlokalizowany przy ul. Dewajtis 3. Wydarzenie zorganizowane w godzinach 17-21 pozwala na obejrzenie przestrzeni muzealnych, Kościoła Pokamedulskiego, historycznego Domku Zakonnika czy też Podziemi Kamedulskich. Wycieczka ramię w ramię z przewodnikiem nakazuje wcześniejszą rejestrację online. Oprócz tego przewidziano opcję swobodnego, samodzielnego zwiedzania.

Świeże pieczywo i praca rzemieślników

Wyprawa do Piekarni Grzybki przy ul. Malowniczej 33 to doskonała i unikalna propozycja na ten majowy wieczór. Zakład otworzy się na gości w godzinach 16-1. Zgromadzeni prześledzą nocne etapy wypieku chleba i poznają rzemieślniczą pracę piekarzy od tzw. kuchni. Ograniazatorzy sugerują pojawienie się pod budynkiem nieco wcześniej. Wejścia będą odbywać się w turach, z przewodnikiem, a liczba miejsc będzie ograniczona. Pamiętajcie o zapisach!

Warszawski Hackerspace zaprasza pasjonatów

Stowarzyszenie Warszawski Hackerspace przy ul. Żelaznej 103A zorganizuje intrygującą edycję corocznego święta kultury. Między 21 a 5 nad ranem wierni fani branży IT, majsterkowicze i sympatycy sprzętu retro znajdą tam atrakcje dla siebie. Pomyślano m.in. o wciągających wykładach, interaktywnej wystawie i zwiedzaniu ślusarni. Całe wydarzenie jest otwarte i bezpłatne.

Sejm RP oraz Najwyższa Izba Kontroli pod osłoną nocy

Wieczorna eskapada pozwoli też zbadać urzędnicze kulisy Sejmu RP (Wiejska 4/6/8) i Najwyższej Izby Kontroli (Filtrowa 57). Polski parlament przyjmie gości w przedziale godzinowym 19-24, natomiast gmach kontrolerów ugości zainteresowanych pomiędzy 18 a 1. Na Wiejskiej turyści zaliczą sztandarowe korytarze i przekroczą zamknięte zazwyczaj strefy odcięte od osób postronnych. Półgodzinna wycieczka w siedzibie NIK-u m.in. ukaże wystawę o historii organu oraz zaprezentuje gabinet prezesa.

Nastawnia Grzybek przy stacji Warszawa Zachodnia

Ciekawym rozwiązaniem na wieczór 16 maja pozostaje wejście do nastawni dysponującej znanej jako Grzybek, zlokalizowanej przy stacji Warszawa Zachodnia (Tunelowa 8). Wydarzenie potrwa w godz. 16-21, a chętni turyści obejrzą zachowane wyposażenie i poznają lepiej historię tego wpisanego do rejestru zabytków miejsca. Trzeba się zapisać!

Apteka Michała Mutniańskiego na Nowym Świecie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na Noc Muzeów zaprasza do... Apteki Zabytków. Wydarzenie zaplanowane od godziny 18 do 23 będzie gościć w dawnej Aptece Michała Mutniańskiego ukrytej w oficynie Pałacu Branickich (Nowy Świat 18/20). Entuzjaści, którzy zdecydują się zobaczyć miejsce, gdzie przez 165 lat działała najstarsza apteka w Warszawie, obejrzą też przygotowane na ten wieczór ekspozycje artystyczne.

Oferta Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Ciekawy plan działań na sobotę, 16 maja ma także Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, funkcjonująca pod adresem Dobra 56/66. W murach budynku zostaną udostępnione historyczne pokazy Gabinetów Zbiorów Specjalnych BUW, odbędą się też warsztaty kaligrafii. Wydarzenie potrwa w godz. 19-1.

Dom Pogrzebowy Służew zaprasza

Zaskakującą propozycją wycieczkową będzie bezsprzecznie nocny udział w wydarzeniu organizowanym przez Dom Pogrzebowy Służew usytuowany przy ul. Fosa 19A. Na wydarzenie, które zaplanowano w godz. 18-1, nie trzeba się rejestrować.

Tego wieczoru uchylimy drzwi do świata, który na co dzień pozostaje ukryty i pokażemy miejsca niedostępne w codziennym rytmie naszej działalności. Będzie to podróż za kulisy pracy, pełna pytań, refleksji i opowieści, które rzadko wybrzmiewają publicznie - przekazali organizatorzy.

12

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy