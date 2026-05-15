Prognoza na lato ujawniona! IMGW nie pozostawia złudzeń

IMGW pokazał prognozę na lato. Upały i burze

Maj zaczął się w tym roku bardzo ciepło i słonecznie, ale według prognoz kolejne tygodnie przyniosą znacznie bardziej zmienną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę sezonową, z której wynika, że tegoroczne lato będzie cieplejsze niż zwykle, ale jednocześnie dalekie od spokojnego.

IMGW przewiduje, że już czerwiec będzie miesiącem z temperaturami wyższymi od normy z lat 1991–2020. Oznacza to sporą liczbę dni gorących, a miejscami także upalnych. Termometry często mogą pokazywać od 25 do nawet 30 st. C, a lokalnie jeszcze więcej. Nie oznacza to jednak, że czeka nas suche i spokojne lato. Synoptycy wskazują, że opady mają utrzymywać się w okolicach normy wieloletniej. Innymi słowy, deszczu nie powinno zabraknąć. Po słonecznych i gorących dniach mogą pojawiać się gwałtowne burze, silny wiatr i intensywne opady.

Według IMGW podobnie będzie także w lipcu i sierpniu. Oba wakacyjne miesiące również mają być cieplejsze niż zwykle. Można więc spodziewać się wielu dni z wysoką temperaturą. Jednocześnie prognozy nie pokazują dużego ryzyka suszy, która w ostatnich latach często dawała się we znaki rolnikom i mieszkańcom wielu regionów Polski.

We wrześniu temperatury wrócą do normy wieloletniej

Średnie sumy opadów latem mają wynosić od około 50 do 100 mm. To wartości zbliżone do normy. Oznacza to, że obok fal gorąca mogą pojawiać się także okresy bardziej deszczowe i chłodniejsze.

Zmiana w pogodzie ma nadejść dopiero we wrześniu. IMGW prognozuje, że temperatury wrócą wtedy do normy wieloletniej. Nadal mogą zdarzać się cieplejsze dni, ale coraz częściej do Polski ma napływać chłodniejsze powietrze. To właśnie wtedy mają pojawić się pierwsze wyraźne sygnały nadchodzącej jesieni.

Synoptycy przypominają jednak, że prognozy sezonowe należy traktować orientacyjnie. Dotyczą one średnich warunków dla całego miesiąca i całego kraju. Pogoda może się więc zmieniać lokalnie i przynosić duże różnice między regionami.

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na czerwiec 2026 r. – wrzesień 2026 r.Czerwiec 2026W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.1. tab.1.).… pic.twitter.com/ydWG5X4jow— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 15, 2026

