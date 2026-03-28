Niezidentyfikowany obiekt spadł pod Mińskiem Mazowieckim. Na miejscu służby

Niezidentyfikowany obiekt w lesie na Mazowszu

Pierwsze informacje o tajemniczym obiekcie, który spadł pod Mińskiem Mazowieckim, przekazała redakcja RMF FM. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem.

Jak przekazał w rozmowie z warszawa.eska.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim mł. bryg. Kamil Płochocki, na miejscu czynności prowadzi policja, a zabezpieczają je właśnie strażacy. Oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim st. sierż. Paula Antolak poinformowała natomiast, że obiekt pod kątem zawartości sprawdza obecnie grupa specjalistyczna.

Zgodnie z ustaleniami RMF do tegoż obiektu miała być bowiem dołączona "paczka". Według nieoficjalnych ustaleń mediów może to być balon przemytniczy. Polsat News podał, że drugi taki obiekt miał zostać znaleziony w powiecie sokólskim.

Artykuł będzie aktualizowany.

