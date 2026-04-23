Niezwykła Orkiestra Księżniczek w Warszawie. Jubileuszowy koncert zachwyci melomanów

Izabela Kraj
Izabela Kraj
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-04-23 12:58

Klasyczny taniec, muzyka grana na żywo przez nietypowy zespół, popularne hity, zjawiskowe kreacje i wybitni wokaliści. Tak w skrócie prezentuje się cykliczne show, które regularnie gości w stolicy Polski w odświeżonych odsłonach. W piątkowy wieczór, 24 kwietnia, na deskach warszawskiej Sceny Relax zagra „Orkiestra Księżniczek” – absolutnie unikalna inicjatywa artystyczna, która zyskała uznanie publiczności na całym świecie.

Księżniczki zatańczą i zagrają. Jedyna taka orkiestra na świecie
Księżniczki zatańczą i zagrają. Jedyna taka orkiestra na świecie Księżniczki zatańczą i zagrają. Jedyna taka orkiestra na świecie Księżniczki zatańczą i zagrają. Jedyna taka orkiestra na świecie Księżniczki zatańczą i zagrają. Jedyna taka orkiestra na świecie
Galeria zdjęć 21

„Orkiestra Księżniczek” w Warszawie. Spektakularne wydarzenie na 5-lecie grupy

Nadchodzące muzyczne święto z okazji pięciolecia działalności grupy zaprezentuje widzom najpopularniejsze utwory z ich dotychczasowego repertuaru. Jubileuszowe wydarzenie to prawdziwa uczta dla oczu i uszu, wzbogacona o niesamowite, projektowane przez mistrzów mody kreacje sceniczne. Cały występ stanowi niezwykle barwne i wielowymiarowe widowisko, które na długo zapada w pamięć.

Przed stołeczną widownią zaprezentują się zwycięzcy globalnych zmagań muzycznych, mistrzowie gry na fortepianie oraz skrzypcach, a także wokaliści znani z najważniejszych estrad w Polsce i za granicą. Zespół ten regularnie dostarcza ogromnych emocji i rozrywki fanom w różnych zakątkach kraju. W obiekcie Scena Relax przy ulicy Złotej zgromadzona publiczność usłyszy nieśmiertelne kompozycje Johanna Straussa, uznawanego za niekwestionowanego króla walca. Repertuar obejmie również słynne duety oraz arie operowe, takie jak „La donna è mobile”, „O sole mio”, „Wielka sława to żart” czy słynne „Kuplety Torreadora”. Melomani będą mogli wsłuchać się także w znane motywy kinowe pochodzące z takich filmów jak „Ojciec Chrzestny” oraz „Titanic”, a program koncertu uzupełni kultowy szlagier Andrei Bocellego – „Time to say goodbye”.

Polecany artykuł:

Wirtualny Rzym i wrak Titanica w Warszawie. Nowa atrakcja w Fabryce Norblina

Gdzie wystąpi „Orkiestra Księżniczek”? Data koncertu i sprzedaż biletów

Muzyczne show zaplanowano na piątek, 24 kwietnia, i zostanie ono zaprezentowane publiczności dwukrotnie: o godzinie 17:00 oraz 20:00. Wejściówki na ten wyjątkowy jubileuszowy występ można nabyć za pośrednictwem dedykowanej witryny internetowej organizatora, pod adresem www.orkiestraksiezniczek.pl/bilety/5lok/war/24-04-2026/17/2/.

Księżniczki zatańczą i zagrają. Jedyna taka orkiestra na świecie
Galeria zdjęć 21

Polecany artykuł:

Warszawskie nurogęsi w drodze nad Wisłę. Ptaki wstrzymały ruch na niezwykle tło…
Sonda
Wyjeżdżasz w tym roku na weekend majowy?
Na śmieciach jeszcze nikt w mieście kariery nie zrobił. Kraj o Warszawie
wydarzenia warszawa