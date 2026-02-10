Noc Muzeów 2026 w Warszawie. Kiedy? Jest termin, ruszyła rejestracja

Noc Muzeów 2026 Warszawa - kiedy? Termin

Noc Muzeów 2026 zaplanowano na sobotę, 16 maja. Zainteresowani powinni z wyprzedzeniem zarezerwować sobie ten termin, aby nie przegapić kolejnej edycji akcji, która tradycyjnie cieszy się w Warszawie ogromną popularnością. Jak przypomniał ratusz, program przygotowany przez zaangażowane w inicjatywę instytucje musi rozpocząć się najwcześniej o godz. 16:00 w sobotę i zakończyć nie później niż o godz. 5:00 w niedzielę.

Warto w tym miejscu podkreślić, że rejestracja placówek zainteresowanych udziałem w Nocy Muzeów 2026 już się rozpoczęła. Ratusz będzie przyjmował zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza do 20 marca, do godz. 23:59. "Zgłaszane wydarzenia muszą mieć charakter niekomercyjny, a udział w nim dla odwiedzających musi być nieodpłatny" - zaznaczyli urzędnicy.

Noc Muzeów w Warszawie - jak było w 2025 roku?

Dokładny program tegorocznej imprezy poznamy oczywiście po zakończeniu rejestracji. Już dziś można się jednak spodziewać ogromu różnorodnych atrakcji. Wystarczy wspomnieć, że w 2025 r. w Nocy Muzeów wzięło udział ponad 300 placówek, spośród których blisko 40 - po raz pierwszy. Swoje drzwi dla zainteresowanych otworzyły m.in.: Zajezdnia Praga (Tramwaje Warszawskie), Stacja Muzeum, Muzeum Łazienki Królewskie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Premiera, Muzeum Wojska Polskiego, Komenda Miejska PSP, Biuro Parlamentu Europejskiego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe, Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel czy Muzeum Historii Polski.

Uczestnicy Nocy Muzeów, przemieszczając się między wybranymi placówkami, mogli skorzystać ze specjalnych linii muzealnych. Część z nich obsługiwały wyjątkowe, bo zabytkowe tramwaje i autobusy. Największą popularnością wśród Warszawiaków cieszyły się: piknik europejski zorganizowany przez Ambasadę Niemiec i Ambasadę Francji, a także oferty Miejskich Zakładów Autobusowych, Zamku Królewskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz Centrum Nauki Kopernik.

Tłumy w Warszawie w Noc Muzeów 2025 - zobacz zdjęcia:

