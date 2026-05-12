Noc Muzeów 2026 w Warszawie. Ile instytucji bierze udział w wydarzeniu?

Nadchodząca sobota w Warszawie zapowiada się wyjątkowo pracowicie dla wszystkich fanów historii i kultury. Do tegorocznej, 22. już edycji Nocy Muzeów zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. Na mapie miasta pojawi się prawie 400 różnych miejsc, które przygotowały specjalne programy, warsztaty i pokazy. Co ciekawe, oferta nie ogranicza się tylko do samych muzeów. W akcji biorą udział urzędy, teatry, a nawet kluby sportowe czy centra nauki. Wśród nich jest aż 46 nowych placówek, które zadebiutują w programie wydarzenia.

Zgłosiło się prawie 400 instytucji, które przygotowały tyle samo albo więcej wydarzeń, a nowych placówek, no bo trudno tutaj określić jakby jednym mianem, bo to nie są same muzea, tylko różnego rodzaju instytucje, tych nowych, które się zgłosiły jest 46 - powiedziała Edyta Mydłowska-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta.

Wydarzenie to doskonała okazja, aby zobaczyć Warszawę z innej perspektywy. Wiele instytucji, które na co dzień kojarzą się z poważną pracą biurową, zamienia się tej nocy w otwarte dla wszystkich przestrzenie. Dzięki temu dorośli i dzieci mogą poznać kulisy funkcjonowania miasta i jego najważniejszych punktów.

Co zwiedzić w Noc Muzeów? Od gabinetu prezydenta po domy pogrzebowe

W programie tegorocznej edycji nie brakuje miejsc nietypowych, które mogą zaskoczyć nawet rodowitych warszawiaków. Jedną z głównych atrakcji będzie możliwość wejścia do gabinetu Prezydenta Warszawy oraz sąsiadującego z nim gabinetu Wojewody Mazowieckiego w Ratuszu na placu Bankowym. Po raz pierwszy w historii swoje podwoje otworzy także Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w swojej siedzibie na Ochocie. Dla fanów techniki i inżynierii przygotowano wystawę szczątków dawnych warszawskich mostów, w tym elementów przedwojennego mostu Kierbedzia, która odbędzie się na Pradze przy ulicy Instytutowej.

No jeszcze parę lat temu na pewno zaskoczył nas dom pogrzebowy. Ale jak spojrzymy w tym roku na plan, to tych domów pogrzebowych jest więcej. [...] Te domy pogrzebowe właśnie dbają o to, tam są i koncerty muzyczne, i prelekcje, więc myślę, że mogą zaskakiwać, ale ponieważ to już kolejny rok z rzędu biorą udział, no to może jest to mniejsze zaskoczenie - mówiła Edyta Mydłowska-Krawcewicz.

Wielbiciele motoryzacji powinni skierować się na Żerań, gdzie w dawnej fabryce FSO będzie można obejrzeć samochody produkowane kiedyś w stolicy. Z kolei osoby szukające spokojniejszych wrażeń mogą odwiedzić Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal, aby poznać instalację dźwiękową zwaną "młodzieżową mapą ciszy". Na Pradze w Muzeum Kowalstwa będzie można spróbować swoich sił w kuźni, a na Mokotowie Miejskie Zakłady Autobusowe zaplanowały specjalne multimedialne pokazy, które mają przypominać bajkowy świat.

Mnie w tym roku też zaskoczyło takie małe muzeum na Pradze przy ulicy Instytutowej. Nawet to nie jest muzeum, tylko jednorazowa wystawa szczątków mostów różnych, czyli takich szczątków mostów przedwojennych jak Kierbedzia, ale jest tam też na przykład jakaś szyna Trasy Łazienkowskiej, mostu na Trasie Łazienkowskiej po pożarze - dodała przedstawicielka urzędu miasta.

Zabytkowe autobusy i tramwaje na ulicach Warszawy. Parada i darmowe linie

Tradycyjnie Noc Muzeów to nie tylko zwiedzanie budynków, ale także wielkie święto komunikacji miejskiej. Na ulice wyjadą specjalne linie muzealne, obsługiwane przez pojazdy, które dawno zniknęły z regularnych tras. Największą atrakcją będą parady zabytkowych pojazdów, które wyruszą punktualnie o godzinie 17:00. Autobusy wystartują z Dworca Wschodniego, a tramwaje z placu Narutowicza. Oba korowody spotkają się w symbolicznym miejscu na moście Poniatowskiego.

Tych linii będzie kilka. Niektóre będą obsługiwane pojazdami, które na co dzień widzimy w komunikacji miejskiej. Natomiast będzie też dużo linii obsługiwanych przez pojazdy zabytkowe. [...] Dodatkowo jeszcze o godzinie 17 wyruszą parady pojazdów zabytkowych. Autobusowa wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie do zajezdni przy Woronicza, a ta tramwajowa wyjedzie z placu Narutowicza i dojedzie do zajezdni Praga - wyjaśniła Edyta Mydłowska-Krawcewicz.

Dla osób planujących trasę, kluczowym punktem będzie specjalne stoisko pod Pałacem Kultury i Nauki. Można tam będzie uzyskać informacje o trasach autobusów, a także otrzymać bezpłatny bilet na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Warto też pamiętać o Cytadeli Warszawskiej, gdzie w jednym miejscu działają teraz aż cztery muzea, w tym Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Historii Polski, oferujące liczne atrakcje plenerowe dla całych rodzin.

Pełny program wszystkich wydarzeń oraz interaktywną mapę, która ułatwia zaplanowanie wieczoru, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia. Miasto zachęca do wcześniejszego sprawdzenia godzin wejść, ponieważ niektóre atrakcje, jak zwiedzanie komory przelewu burzowego MPWiK, wymagają wcześniejszych zapisów ze względów bezpieczeństwa.