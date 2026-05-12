Noc Muzeów 2026 w zakładzie pogrzebowym? Zaskakująca propozycja w Warszawie

Noc Muzeów 2026 w Warszawie - kiedy?

Noc Muzeów 2026 w Warszawie odbędzie się w sobotę, 16 maja. Tego wieczoru i nocy wiele muzeów, galerii, instytucji publicznych oraz miejsc na co dzień niedostępnych otworzy swoje drzwi dla zwiedzających za darmo. Jak co roku Warszawiacy i turyści będą mogli liczyć na wyjątkowe wystawy, nocne spacery, koncerty i specjalne atrakcje przygotowane tylko na tę jedną noc.

Noc Muzeów 2026 w... zakładzie pogrzebowym

Wśród setek propozycji, które znalazły się w programie na 16 maja, zdecydowanie nie brakuje tych nietypowych. Jak się okazuje, zainteresowani będą mogli w ramach zwiedzania wybrać się do Zakładu Pogrzebowego Kucharski (Conrada 7) oraz Domu Pogrzebowego Służew (Fosa 19A).

Przedstawiciele pierwszego z wymienionych miejsc zorganizują w godz. 18:00-01:00 wydarzenie pod hasłem: "Ze Śmiercią Na Ty". Na miejscu na odwiedzających czekają rozmowy o przeszłości i przyszłości branży funeralnej. Zwiedzający obejrzą dawne samochody, których używano podczas ceremonii ostatniego pożegnania. Nie zabraknie też między innymi... funeralnych klocków LEGO. Odbędą się prelekcje w temacie śmierci oraz żałoby, a goście zobaczą zakład pogrzebowy od kulis i wysłuchają krótkiego koncertu. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny i nie wymaga zapisów.

Dom Pogrzebowy Służew również będzie otwarty dla odwiedzających od godz. 18:00. Tutaj także nie trzeba się rejestrować ani płacić za wstęp. "Tematem tegorocznej edycji jest życie - jego kruchość, piękno i to, jak bardzo warto je celebrować każdego dnia. To nie będzie zwykłe zwiedzanie. To będzie podróż przez emocje, symbole, światło, dźwięk i opowieści, które pozwalają spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy" - piszą przedstawiciele zakładu w mediach społecznościowych. Na miejscu odwiedzający będą mogli między innymi porozmawiać z pracownikami oraz zobaczyć instalację performatywną. Warto zaznaczyć, że część trasy będzie przeznaczona jedynie dla osób powyżej 16. roku życia.

