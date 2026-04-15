Pół roku remontu na trasie S8. Drogowcy całkowicie zmienią organizację ruchu

Wymiana nawierzchni na trasie S8. GDDKiA podała zasady

Kierowcy przemieszczający się po stolicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Rozpoczyna się potężna modernizacja jednej z najbardziej obleganych dróg w Polsce, czyli trasy S8. Prace wystartują w nocy ze środy na czwartek, z 15 na 16 kwietnia. W pierwszej kolejności ekipy remontowe zajmą się odcinkiem pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki. Docelowy plan zakłada jednak całkowitą wymianę nawierzchni na fragmencie od Powązkowskiej aż do Marek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opracowała specjalny harmonogram, który ma zminimalizować paraliż komunikacyjny. Zgodnie z wytycznymi drogowców:

ciężki sprzęt wyjedzie na drogę wyłącznie w godzinach nocnych, między 20:00 a 5:00,

remont obejmie jednorazowo tylko połowę szerokości danej jezdni,

roboty będą realizowane na odcinkach, liczących od 600 do 1000 metrów.

Każdy z etapów to klasyczne zdarcie starego asfaltu, położenie nowej masy bitumicznej i odtworzenie oznakowania poziomego. W strefie prowadzonych robót zacznie obowiązywać bezwzględne ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Harmonogram prac na ekspresówce. Co zmieni się dla kierowców?

Pierwsze maszyny pojawią się na lewym pasie głównej jezdni prowadzącej w kierunku Białegostoku. Po dotarciu do węzła Marki, robotnicy od razu zmienią front robót na lewy pas w stronę przeciwną.

Kiedy drogowcy zrównają się z węzłem Łabiszyńska, ponownie zmienią kierunek na Białystok, by tym razem wymienić asfalt na prawym pasie. W kolejnym kroku analogicznie zajmą się prawą stroną jezdni w kierunku Wisły.

Ten etap prac potrwa do końca czerwca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że szczegóły dotyczące kolejnych odcinków między węzłami Powązkowska i Łabiszyńska, będą publikowane na bieżąco.

Modernizacja to nie tylko nowy asfalt, ale też stałe zmiany w organizacji ruchu, które mają rozładować codzienne zatory:

dotychczasowe pasy awaryjne między Słowackiego a Gwiaździstą (na obu jezdniach) zostaną przekształcone w pełnoprawne pasy ruchu,

taki sam los czeka pas awaryjny w obrębie węzła Powązkowska w stronę Białegostoku,

na bocznej jezdni w kierunku Wisły, nad ulicą Modlińską, pojawią się dwa pasy do jazdy na wprost, a wjazd z samej Modlińskiej na most zostanie zwężony do jednego pasa.

Cały proces modernizacyjny ma ostatecznie dobiec końca w październiku 2026 roku.

Warto pamiętać, że warszawski odcinek trasy S8 to arteria o potężnym obciążeniu. Każdej doby korzysta z niej od 140 tysięcy do 185 tysięcy pojazdów, z czego nawet kilkanaście tysięcy to samochody ciężarowe.

