Nowa korekta w rozkładzie jazdy PKP. Lepiej sprawdzić przed wyjściem na dworzec

Nowa korekta rozkładu jazdy weszła w życie 8 marca i pozostanie aktualna aż do 13 czerwca. Planując siatkę połączeń, jej twórcy musieli uwzględnić prace modernizacyjne oraz remonty infrastruktury, dbając jednocześnie o zachowanie płynności i bezpieczeństwa transportu kolejowego. Przed wyruszeniem w drogę podróżni powinni upewnić się co do godzin odjazdów, śledząc tablice informacyjne na peronach bądź odwiedzając strony internetowe przewoźników. Najistotniejsze roszady w rozkładach zebraliśmy poniżej.

Zmiany na torach w woj. mazowieckim. Gdzie pojedzie komunikacja zastępcza?

Na terenie Mazowsza drogowcy rozpoczną intensywne działania modernizacyjne na szlaku łączącym Tłuszcz z Ostrołęką. Priorytetem wykonawcy będzie budowa oraz przebudowa peronów w Ostrołęce, Pasiekach, Przetyczy, Wyszkowie i Dalekiem. Niemal trzydzieści przejazdów zyska automatyczne systemy sygnalizacyjne. Wynikające z tego uciążliwości wymuszą wprowadzenie zastępczych kursów autobusowych, które będą funkcjonować od końcówki kwietnia aż do grudnia 2026 roku. Perturbacje dotkną również podróżujących na trasie Warszawa Wawer - Otwock, gdzie w kwietniu całkowicie zamrze ruch szynowy, a przewóz osób przejmą autobusy.

Prace na północy i południu Polski

Mieszkańcy województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego również odczują skutki wiosennych poprawek w kursowaniu pociągów. Poczynając od 9 marca, podróżni zyskają ograniczony dostęp do nowo powstałego przystanku Śniadowo - Stara Stacja, zlokalizowanego na trasie łączącej Ostrołękę z Łapami.

- Do dyspozycji podróżnych będzie pochylnia i część nawierzchni - to nadal jednak plac budowy. Jednocześnie, ze względu na prace na linii od przystanku do Ostrołęki, na tym odcinku do 19 kwietnia obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa - poinformowało biuro prasowe PKP PLK.

Z kolei na trasie łączącej Giżycko z Korszami dobiegają końca prace związane z elektryfikacją. Trakcja elektryczna powinna być wykorzystywana od 1 kwietnia.

Równocześnie w woj. zachodniopomorskim, konkretnie na szlaku między Białogardem a Kołobrzegiem, wystartowały potężne roboty torowe, których celem jest odczuwalne zwiększenie prędkości składów. Rozpoczęte 1 marca utrudnienia potrwają do końca czerwca. Ruch na jednotorowej linii jest wstrzymany, a pociągi PKP Intercity i Polregio zostały zastąpione komunikacją autobusową. Część składów jeździ zmienioną trasą przez Koszalin.

Jeśli zaś chodzi o woj. podkarpackie, tam roboty trwają na linii Jasło - Nowy Zagórz.

- Od 16 marca rozpocznie się kolejny etap robót na dłuższym odcinku Krosno - Sanok, co wiąże się ze zmianami w rozkładzie jazdy. W czasie prac wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa oraz zmieniona organizacja ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach. Efektem inwestycji będzie zwiększenie prędkości [...], skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Nowego Zagórza [...] oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży. Dodatkowo powstanie pięć nowych przystanków (Jasło Sobniów, Krosno Huta, Krosno Guzikówka, Krosno Południowe, Zagórz Przemysłowy) - przekazały PKP PLK.

Nowy rozkład w centrum i na zachodzie kraju

W centralnej Polsce, a dokładniej w woj. łódzkim, po 8 marca nadal toczyć się będą prace na linii między Koluszkami i Częstochową. Z powodu konieczności prowadzenia ruchu po jednym torze na wybranych fragmentach tej trasy, część pociągów dalekobieżnych zostanie skierowana na trasy objazdowe. Z kolei pasażerowie lokalnych linii muszą przygotować się na skracanie relacji lub całkowite anulowanie niektórych połączeń.

Na Dolnym Śląsku wykonawcy przystąpią natomiast do odnawiania odcinka z Kłodzka Nowego do Kudowy-Zdroju, co wpłynie na ruch między Polanicą-Zdrojem a Kudową-Zdrojem począwszy od połowy marca. Zaraz po tym, na początku kwietnia, wystartują roboty torowe na linii Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna. Między 26 kwietnia i 15 maja podróżni muszą spodziewać się również zmian na odcinku Szklarska Poręba Górna - Harrachov ze względu na prace prowadzone przez stronę czeską. Dostępna będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Korekty czekają podróżnych także w woj. wielkopolskim.

- W Obornikach widać już dodatkową nitkę mostu kolejowego nad Wartą, która - wraz z nową mijanką w Parkowie - pozwoli na przejazdy większej liczby pociągów między Poznaniem a Piłą. Zakres prac wymaga tymczasowych zmian w ruchu pociągów, które od 8 do 26 marca, na odcinku Oborniki - Rogoźno, zostaną zastąpione autobusami. W dalszym ciągu modernizujemy linię z Ostrowa Wielkopolskiego do Grabowna na Dolnym Śląsku, a także - już bez istotnych zmian w przejazdach - poprawiamy parametry ważnej trasy między Poznaniem a Zbąszynkiem, aby zwiększyć prędkość pociągów towarowych - czytamy w komunikacie.

Autobusy zamiast pociągów

Na Opolszczyźnie trwają naprawy między stolicą regionu a Częstochową, a jednocześnie startuje inwestycja na linii Opole - Kluczbork. Skala robót zmusiła przewoźników do wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej na odcinkach Opole Główne - Lubliniec oraz Opole Główne - Kluczbork. W woj. śląskim PKP PLK realizują natomiast swoje przedsięwzięcia na katowickim węźle kolejowym, a także na odcinkach Tychy - Goczałkowice oraz Zabrzeg - Zebrzydowice. Prace toczą się na stacji Gliwice Łabędy oraz na linii Pszczyna - Żory.

- Z uwagi na przebudowę katowickiego węzła kolejowego wybrane pociągi PKP Intercity nadal będą kierowane od Gliwic do Mysłowic przez Bytom, z pominięciem Katowic. Na odcinku Katowice - Sosnowiec Dańdówka obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Połączenia do Lublińca i Chorzewa Siemkowic są realizowane z Chorzowa Batorego [...]. Pociągi Kolei Śląskich relacji Katowice - Oświęcim - Katowice nadal są skrócone na odcinku Katowice - Mysłowice - Katowice. Skrócono także wybrane pociągi w relacjach: Katowice - Tychy Lodowisko (na odcinku Katowice - Tychy), Katowice - Wisła / Cieszyn (na odcinku Katowice - Czechowice‑Dziedzice) oraz Katowice - Rybnik (na odcinku Katowice - Katowice Ligota / Piotrowice / Mikołów). Część składów odwołano między Gliwicami a Dąbrową Górniczą Ząbkowice. Połączenia relacji Cieszyn - Czechowice‑Dziedzice - Cieszyn przez Zebrzydowice są realizowane autobusami - poinformowały PKP PLK.

Zmiany nie ominą podróżnych również w województwach małopolskim oraz świętokrzyskim. Kolejarze prowadzą bowiem modernizację linii nr 8 na kilku odcinkach, m.in. Kraków Główny - Tunel, Kozłów - Sędziszów oraz Tumlin - Skarżysko‑Kamienna. Z tego względu część składów kursuje objazdami, a część zastąpiła komunikacja autobusowa.

