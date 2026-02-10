Nowe kabiny pasażerskie samolotów LOT. Tak prezentują się po zmianach

LOT: nowy wygląd kabin pasażerskich w samolotach

Trwa przemiana kabin pasażerskich PLL LOT, której skutki odczują wszyscy pasażerowie. - Nowe wnętrza to gra kolorów inspirowana polskim krajobrazem – tłumaczy Izabela Leszczyńska z Polskich Linii Lotniczych LOT w rozmowie z Radiem Eska.

- Wnętrza czerpią inspiracje z polskiego krajobrazu – szczególnie z piękna Tatr oraz widoku wschodzącego słońca, odbijającego się w odcieniach miedzi i bursztynu. Paleta barw to głębokie błękity i ciepłe bursztynowe akcenty. To kontynuacja stylistyki znanej z saloników biznesowych LOT-u w Warszawie i Chicago - przekazała Izabela Leszczyńska.

Ale wygląd to nie wszystko. W nowych fotelach pasażerowie znajdą mocne ładowarki USB-C o mocy 60 W. w standardzie europejskim i specjalne uchwyty, które zamienią smartfon w ekran kinowy.

Odświeżone wnętrza są już obecne w sześciu maszynach Boeing 737 MAX. W przyszłym roku lifting przejdą też flagowe Dreamlinery. Zmiana czeka też Airbusy A220.

PLL LOT - co lata dla polskiego przewoźnika?

Z obecnie eksploatowanych przez PLL LOT samolotów część to Boeingi: sześć B737-800 i 19 maszyn B737 w wersji MAX, a także 15 Dreamlinerów – osiem w wersji B787-8 i siedem B787-9. W barwach polskiego przewoźnika latają też m.in. Embraery, w tym dwa do dyspozycji rządu.

W połowie czerwca 2025 LOT i Airbus podpisały w Paryżu umowę, zgodnie z którą Airbus dostarczy spółce samoloty typu A220. Zamówienie obejmuje dostawę 40 maszyn A220 w dwóch wersjach: –100 i –300 w latach 2027-2031 oraz opcję na prawo zakupu kolejnych 44 samolotów. LOT kupuje samoloty Airbusa po raz pierwszy w historii. Wartość całej umowy to ok. 9 mld dol.

Współpraca: Piotr Durys, Radio Eska

Zobacz zdjęcia z wnętrza odnowionych kabin pasażerskich narodowych linii lotniczych:

