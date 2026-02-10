Taksówkarz miał atak epilepsji, potrzebował pilnej pomocy. „Jego ciałem wstrząsały silne drgawki”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-10 15:41

W okolicy placu Szembeka rozgrywał się dramat. Taksówkarz w trakcie kursu nagle zasłabł. Mężczyzna miał atak epilepsji i jego ciałem wstrząsały silne drgawki. Kobiety, które wiózł, wezwały pogotowie ratunkowe. Nim na miejscu zjawili się medycy, na pomoc ruszyli strażnicy miejscy.

Taksówkarz miał atak epilepsji, potrzebował pilnej pomocy. „Jego ciałem wstrząsały silne drgawki”

i

Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe
  • Na Pradze-Południe w Warszawie, w poniedziałek (9 lutego) około godziny 11:20, taksówkarz zasłabł podczas kursu w okolicy placu Szembeka.
  • Strażnicy miejscy, napotkawszy korek, ruszyli na pomoc i zastali kierowcę w trakcie ataku epilepsji.
  • Funkcjonariusze zabezpieczyli głowę mężczyzny przed urazami i monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, które zabrało go do szpitala.

Warszawa Praga-Południe. Zasłabł w taksówce

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 lutego, na Pradze-Południe w Warszawie. Około godz. 11:20 strażnicy miejscy realizujący zadania w okolicy placu Szembeka napotkali na drodze niespodziewany korek. Ktoś poinformował ich, że na przejściu dla pieszych, u zbiegu kilku ulic stoi taksówka, której kierowca prawdopodobnie zasłabł. Mundurowi natychmiast ruszyli na pomoc. Sytuacja była bardzo poważna.

- Kierowca był półprzytomny. Nie było z nim kontaktu. Przewoził dwie kobiety, które już wzywały karetkę - wyjaśnił jeden z funkcjonariuszy biorących udział w interwencji. - To ruchliwe miejsce, dlatego podzieliliśmy się zadaniami: jeden udzielał pomocy, drugi zajął się bezpieczeństwem na drodze - dodał.

To był atak epilepsji!

Szybko okazało się, że nie było to zwykłe zasłabnięcie. - Ponad 60-letni kierowca miał atak epilepsji. Jego ciałem wstrząsały silne drgawki. Udzielający pomocy strażnik zabezpieczył głowę mężczyzny, by nie uszkodził jej o twarde elementy pojazdu i monitorował czynności życiowe taksówkarza - przekazała Straż Miejska. Po kilku minutach na miejsce dotarła policja, a zaraz po niej pogotowie ratunkowe. Medycy zabrali taksówkarza do szpitala. Usunięciem jego auta zajęli się policjanci.

Galeria zdjęć 13
Straż Miejska
Praga Południe