Nowy fotoradar w woj. mazowieckim już działa. Gdzie go ustawiono?

Nowy fotoradar w woj. mazowieckim - gdzie?

Jak wynika z komunikatu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w mediach społecznościowych, nowy fotoradar został uruchomiony w piątek, 3 kwietnia o godz. 12:00. Urządzenie zainstalowano na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Słupno (pow. płocki).

"Dozwolona prędkość w miejscu pomiaru wynosi 50 km/h" - podkreślili przedstawiciele CANARD.

Nowe fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, system Red Light - woj. mazowieckie 2026

Przyznać trzeba, że sieć urządzeń monitorujących bezpieczeństwo na drogach woj. mazowieckiego rozwijana jest wyjątkowo dynamicznie. Od początku tego roku w regionie zdążyły pojawić się nowe fotoradary:

na DK50 w miejscowości Rębowo (pow. płocki) - od 2 kwietnia,

na DK60 w miejscowości Goślice (pow. płocki) - od 2 marca.

Poza tym kierowców pilnuje już nowy system Red Light na DK92, na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel, a także wiele nowych odcinkowych pomiarów prędkości:

OPP na S7 (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska; długość odcinka pomiarowego: 7,4 km),

OPP na S2 (węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska; długość odcinka pomiarowego: 10,3 km),

OPP na obwodnicy Garwolina w S17 (długość odcinka pomiarowego: 6,2 km),

OPP na S8 (węzeł Opacz - węzeł Puchały; długość odcinka pomiarowego: 2,3 km),

OPP na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (długość odcinka pomiarowego: 2,6 km),

OPP na A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów; długość odcinka pomiarowego: 17,4 km),

OPP na obwodnicy Nadarzyna w S8 (długość odcinka pomiarowego: 3,2 km),

OPP na S7 (węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów; długość odcinka pomiarowego: 15,9 km),

OPP na DW579, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (Leszno - Cybulice Duże; długość odcinka pomiarowego: 12,9 km),

OPP na S8, od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka (długość odcinka pomiarowego: 8,1 km).

Agresywny mężczyzna dewastował przejeżdżające auta w Warszawie - zobacz zdjęcia:

13

Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze