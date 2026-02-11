Nowy Lidl na Mazowszu. Znamy datę otwarcia. Na klientów czekają specjalne promocje

Wielkie otwarcie i udogodnienia dla klientów

Mieszkańcy Gołkowa (pow. piaseczyński) i okolic już wkrótce będą mogli zrobić zakupy w nowym sklepie sieci Lidl Polska. Pierwsza placówka w tej miejscowości, zlokalizowana przy ul. Pułku IV Ułanów 1, zostanie otwarta dla klientów już w najbliższy czwartek, 12 lutego, od godz. 6 rano.

Nowy sklep w Gołkowie to nowoczesna placówka o powierzchni sali sprzedaży wynoszącej około 1350 mkw. Z myślą o komforcie zmotoryzowanych klientów przygotowano obszerny parking na 60 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz 3 dedykowane rodzinom z dziećmi. W dniu otwarcia na kupujących, oprócz specjalnych ofert promocyjnych, czekać będzie darmowa, aromatyczna kawa. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 6-23, a w niedziele handlowe od 8 do 20.

Wewnątrz sklepu klienci znajdą cenione marki własne, takie jak wędliny Pikok, nabiał Pilos, a także bogaty asortyment świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”. Nie zabraknie również pieczywa bez konserwantów z „Piekarni Lidla” oraz produktów ze „Strefy Wege”. Sklep, podobnie jak inne placówki sieci, oferuje udogodnienia takie jak kasy samoobsługowe, kasy pierwszeństwa dla kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnością oraz „Ciche godziny” dla osób w spektrum autyzmu.

Nowe miejsca pracy i ekologiczne rozwiązania

Otwarcie nowego sklepu to nie tylko korzyść dla klientów, ale także dla lokalnej społeczności. W placówce w Gołkowie zatrudnienie znalazło 25 osób. Jak podkreśla sieć, nowi pracownicy mogą liczyć na jedne z najwyższych wynagrodzeń w branży handlowej oraz szeroki pakiet benefitów, co potwierdza przyznany firmie tytuł Top Employer.

– Cieszymy się, że otwierając nowe placówki, tworzymy jednocześnie nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Lidl Polska, jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne i jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych oraz możliwość rozwoju zawodowego – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.

W trosce o środowisko w nowym obiekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania, w tym odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, energooszczędne oświetlenie LED oraz gruntowe pompy ciepła.

Największy Lidl w Polsce:

9