Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. mazowieckim już działa. Oto lokalizacja

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na S8 w woj. mazowieckim

Jak wynika z nowego komunikatu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w piątek o godz. 12:00 rozpoczął działanie nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8, od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka. Długość odcinka pomiarowego to łącznie 8,1 km.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości, fotoradar i system Red Light w woj. mazowieckim w 2026 r.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od początku 2026 r. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym znacznie rozwinęło sieć odcinkowych pomiarów prędkości w woj. mazowieckim. Już w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia rozpoczęły działanie systemy na S7 (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska; długość odcinka pomiarowego: 7,4 km) oraz na S2 (węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska; długość odcinka pomiarowego: 10,3 km). Od 1 stycznia pracuje też OPP na obwodnicy Garwolina w S17 (długość odcinka pomiarowego: 6,2 km), na S8 (węzeł Opacz - węzeł Puchały; długość odcinka pomiarowego: 2,3 km) i na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (długość odcinka pomiarowego: 2,6 km).

Na tym lista się nie kończy, gdyż 26 stycznia uruchomione zostały odcinkowe pomiary prędkości na A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów; długość odcinka pomiarowego: 17,4 km), na obwodnicy Nadarzyna w S8 (długość odcinka pomiarowego: 3,2 km) oraz na S7 (węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów; długość odcinka pomiarowego: 15,9 km). 9 marca działanie rozpoczął także OPP na DW579, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (Leszno - Cybulice Duże; długość odcinka pomiarowego: 12,9 km).

Od początku roku w woj. mazowieckim pojawił się również nowy fotoradar na DK60 w miejscowości Goślice oraz nowy system Red Light na DK92, na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel.

