Nowy sklep dużej sieci w Warszawie otwarty też w niedziele. To debiut w takiej lokalizacji

Nowy sklep ALDI dostępny siedem dni w tygodniu

W środę, 18 lutego sieć ALDI oficjalnie zainaugurowała działalność swojego nowego punktu na handlowej mapie stolicy. Sklep mieści się przy Tunelowej 6, w przestrzeni Warszawy Zachodniej. Choć metraż jest mniejszy niż w standardowych marketach, klienci mają do dyspozycji m.in. sześć kas samoobsługowych oraz automat przyjmujący zwrot opakowań objętych kaucją.

"Powierzchnia hali sprzedaży wynosi tutaj ok. 600 m², ale dzięki zastosowaniu wygodnego, kompaktowego konceptu, możliwe jest oferowanie pełnego asortymentu ALDI. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez zastosowanie wyższych regałów, węższych półek, pionowych koszy promocyjnych czy kas typu tandem" - przekazała sieć.

Placówka funkcjonuje przez cały tydzień w godzinach od 6:00 do 22:00. Usytuowanie marketu w galerii handlowej pod peronami sprawia, że oferta jest skierowana zarówno do mieszkańców okolicy, jak i do osób podróżujących koleją. Warto odnotować, że jest to pierwszy sklep polskiego oddziału sieci zlokalizowany w przestrzeni dworcowej.

"Najnowszy sklep zlokalizowany przy ul. Tunelowej w Warszawie to doskonały przykład na realizację naszej strategii, w której chcemy być jak najbliżej naszych klientów, stanowiąc dla nich idealne miejsce na codzienne zakupy. Będzie to już kolejny sklep w formacie ALDI COMPACT 2.0, który stanowi naszą odpowiedź na konieczność dopasowania się do gęstej zabudowy dużych miast i wymogów lokalizacji o mniejszej powierzchni. Dzięki zastosowaniu szeregu specjalistycznych rozwiązań udało nam się połączyć w nim wysoki komfort zakupów, który jest jednym z naszych znaków rozpoznawczych, z szeroką ofertą produktową" - zaznaczył Tomasz Gawlik, Dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji.

Pasaż handlowy pod torami kolejowymi

Nietypowe centrum handlowe pod peronami to efekt szeroko zakrojonej modernizacji Warszawy Zachodniej, w ramach której powstało wygodniejsze przejście podziemne. W tunelu wygospodarowano miejsce na 26 lokali usługowych, których łączna powierzchnia przekracza 5300 metrów kwadratowych. Jak informowały PKP Polskie Linie Kolejowe, pierwszy punkt w tej strefie - piekarnia Gorąco Polecam - rozpoczął działalność jeszcze pod koniec grudnia ubiegłego roku.

