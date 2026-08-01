Obchody Powstania Warszawskiego. Ulice zostaną zamknięte, duże zmiany dla pasażerów

Godzina W i Marsz Powstania Warszawskiego. Jak pojadą autobusy i tramwaje?

Kiedy o 17.00 wybije symboliczna godzina „W”, cały transport publiczny w mieście stanie na minutę w miejscu. Zarówno w autobusach, jak i tramwajach motorniczowie oraz kierowcy zatrzymają swoje maszyny, nierzadko włączając przy tym klaksony w hołdzie powstańcom. Składy metra również staną na stacjach, na których akurat będą się znajdować.

Istotnym punktem uroczystości jest Marsz Powstania Warszawskiego. Zgromadzenie rozpocznie się o 15.00 w pobliżu ronda Dmowskiego. Uczestnicy przemierzą Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, kierując się Miodową na plac Krasińskich, gdzie około 21.00 wydarzenie dobiegnie końca.

Przejście pochodu zmusi Zarząd Transportu Miejskiego do wprowadzenia zmian w siatce połączeń. Jeśli zajdzie konieczność zablokowania arterii, objazdami pojadą tramwaje z oznaczeniami 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79 i T oraz pasażerowie podróżujący autobusami linii 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 520, 521, 525 i Z-9.

Rocznica Powstania Warszawskiego. Gdzie kursują dodatkowe linie ZTM?

Dla osób pragnących dotrzeć na miejsca pamięci przewidziano ułatwienia. Przez całą sobotę po ulicach będą jeździć historyczne wozy na specjalnej trasie tramwajowej W, a także dodatkowe linie autobusowe o numerach 912, 922, 970 i 980.

Autobusy zastępcze połączą kluczowe punkty związane z obchodami, zabierając pasażerów w okolice Cmentarza Wojskowego na Powązkach, Cmentarza Wolskiego, węzłów przesiadkowych przy stacjach metra Ratusz Arsenał i Marymont oraz pod Dworzec Wschodni.

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- Linie: 922, 970 i 980 będą kursowały w godz. 15.00-20.00, z wyjątkiem linii 912, która wyruszy później, bo o godz. 17.30, i zakończy jazdę tak jak wszystkie linie dodatkowe, czyli o 20.00 – przekazał ZTM.

Warto dodać, że zabytkowe składy linii W będą dostępne dla podróżnych w godzinach 15.00–20.00. Połączą one Wolę z Ochotą, ruszając spod Cmentarza Wolskiego do pętli na Banacha i pokonując najważniejsze arterie miasta.

Wieczorny koncert i kolejne zmiany w ruchu

Z kolei na wieczór zaplanowano muzyczne widowisko pod hasłem „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. To oznacza wyłączenie z ruchu placu Piłsudskiego i przylegających do niego ulic. Ograniczenia będą obowiązywać od 17.00 aż do północy, co pociągnie za sobą objazdy dla autobusów na trasach 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz nocnej linii N44.

Utrudnienia przeciągną się na niedzielę. W przedziale od 17.00 do 20.00 odbędzie się rowerowa Masa Powstańcza. Uczestnicy tego przejazdu mogą spowodować czasowe zablokowanie niektórych skrzyżowań, co przełoży się na korekty w kursowaniu pojazdów ZTM.

Z kolei w nadchodzącą środę ulicami przejdzie Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego. Zgromadzeni ruszą około 19.00 z okolic Pomnika Ofiar Rzezi Woli, kierując się do Cmentarza Powstańców Warszawy, a całe wydarzenie potrwa do 21.30.

- W czasie przemarszu należy spodziewać się krótkich wstrzymań ruchu na trasie wydarzenia – zaznaczył ratusz.