Obcokrajowiec w rękach "łowców cieni". Poważne zarzuty szpiegowskie

Akcja służb na warszawskim lotnisku

Do zatrzymania doszło w sobotni wieczór na stołecznym porcie lotniczym. Operację przeprowadzili policjanci z elitarnej grupy „łowców cieni” przy wsparciu wydziału antyterrorystycznego CBŚP. W ręce polskich funkcjonariuszy wpadł 32-letni obywatel Czarnogóry ścigany przez litewski wymiar sprawiedliwości.

„Tak zwani łowcy cieni wspólnie z funkcjonariuszami wydziału do zwalczania aktu terroru Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w sobotę wieczorem osobę, która była poszukiwana na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu” – przekazał nam komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.

Śledczy natychmiast wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie cudzoziemca. Procedura ta ma na celu zabezpieczenie mężczyzny do momentu przekazania go stronie litewskiej. Tamtejsze służby podejrzewają 32-latka o prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz Chin.

Sądowa decyzja o areszcie

We wtorek, 24 lutego, pojawiły się nowe informacje dotyczące dalszych losów zatrzymanego. Piotr Antoni Skiba, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o rozstrzygnięciu sądowym. Wobec obywatela Czarnogóry zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 7-dniowego aresztu.

Współpraca: Aleksandra Kowalewska, Radio Eska

Były ambasador aresztowany, chodzi o Epsteina. Kim jest Mandelson?:

13