Od zgliszcz do metropolii. Jak zmieniła się Warszawa od czasu II wojny światowej?

Podczas II wojny światowej Warszawa odniosła ogromne straty materialne i w 1945 roku stanowiła w zasadzie jedno wielkie rumowisko. Z kolei po ponad osiemdziesięciu latach polska metropolia prężnie się rozwija, a zniszczone przez hitlerowców obszary znowu cieszą oko.

Jakie były straty w ludności Warszawy podczas II wojny światowej oraz jak prezentowała się metropolia bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych?

II wojna światowa - konflikt, który zniszczył Polskę

Agresja hitlerowskich Niemiec z 1 września 1939 roku, będąca naruszeniem ówczesnych traktatów międzynarodowych, stanowiła początek II wojny światowej – najbardziej krwawego i niszczycielskiego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Polskie terytorium od pierwszych dni stało się celem bezlitosnych nalotów, a ludność cywilna musiała mierzyć się z wysiedleniami oraz eskalacją przemocy.

Dla Polski okres II wojny światowej był niewyobrażalnym dramatem. Pod rządami niemieckiego i radzieckiego okupanta kraj uległ totalnej destrukcji. Z największymi zniszczeniami musiała zmierzyć się Warszawa, do wybuchu wojny pełna wigoru stolica, po jej zakończeniu zredukowana do morza zgliszcz. Wtedy na niemal każdym obiekcie widać było ślady po bitewnej pożodze.

Warszawa po II wojnie światowej

Dla Warszawy przebieg II wojny światowej był pasmem niespotykanej nigdzie indziej udręki. Niemiecka okupacja, a zwłaszcza tragiczny finał powstania warszawskiego z 1944 roku doprowadziły miasto do ruiny: gruzy zalegały na drogach, historyczne budynki zniknęły, a infrastrukturę dosłownie zrównano z ziemią. Według ekspertów unicestwiono od 60 do 80 procent tkanki miejskiej. Wartym odnotowania jest fakt, że 9 października 1944 r. szef SS Heinrich Himmler podpisał rozkaz wyburzenia Warszawy, prezentując następujące stanowisko odnośnie jej losów:

Miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Pozostaną tylko urządzenia techniczne i budynki kolei żelaznych - czytamy na portalu przystanekhistoria.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Warszawa po II wojnie światowej. Porównanie kiedyś i dziś

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Ilu mieszkańców Warszwy zginęło podczas II wojny światowej?

W oparciu o raporty z epoki oraz późniejsze analizy historyków przyjmuje się, że życie mogło stracić około 700 do 800 tysięcy mieszkańców stolicy, na co złożyły się straty wśród obrońców miasta i zwykłych warszawiaków.