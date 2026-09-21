Ojciec zamordowanej Mai spotkał się z wiceministrem. Jest reakcja Waldemara Żurka

Rodzina zamordowanej Mai w resorcie sprawiedliwości

Po porannej konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości, Jarosław Kowalski wraz z zespołem pełnomocników został przyjęty przez Dariusza Mazura. Wiceminister w resorcie kierowanym przez Waldemara Żurka rozmawiał z bliskimi ofiary o szczegółach sprawy. Według relacji mecenasa Wojciecha Kasprzyka, spotkanie przebiegło w rzeczowo. Prawnik przekazał, że wiceszef resortu zgodził się z przedstawionymi przez stronę argumentami. Zespół prawny ma zastrzeżenia do pracy śledczych z Mławy. Przedstawiciele ministerstwa zapowiedzieli, że skonsultują dalszy tryb postępowania z Prokuraturą Krajową.

Dariusz Mazur zaskoczony decyzjami prokuratury

Mecenas Kasprzyk uchylił rąbka tajemnicy z zamkniętego spotkania. Jak stwierdził, wiceminister Mazur był mocno zaskoczony tym, jak potoczyły się dotychczasowe procedury i uznał, że obecne materiały dowodowe nie uzasadniają umorzenia sprawy na tym etapie. Adwokat zaznaczył jednak, że nie oznacza to automatycznej zmiany prokuratury czy powtórzenia konkretnych przesłuchań.

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Delegacja udała się do Prokuratury Krajowej

Prosto z Ministerstwa Sprawiedliwości, Jarosław Kowalski i jego obrońcy przenieśli się na ulicę Postępu 3 w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Prokuratury Krajowej. Pełnomocnik rodziny ostrożnie wypowiadał się o efektach rozmów, podkreślając, że widać wyraźne współczucie i niezrozumienie dla decyzji mławskich prokuratorów. Zapowiedział też, że kolejna tura spotkań w PK została zaplanowana na końcówkę września.

Reakcja ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek zabiera głos

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał, że zarzuty zgłaszane przez Jarosława Kowalskiego i jego prawników są traktowane z pełną powagą. Szef resortu obiecał podjęcie odpowiednich kroków w ramach swoich kompetencji. Z kolei wiceminister Dariusz Mazur przekazał, że ojciec 16-latki przedstawił szczegóły dotychczasowego śledztwa i trudności, z jakimi się zmaga. Wskazał również, że resort pomógł w zorganizowaniu bezpośredniego spotkania rodziny z władzami Prokuratury Krajowej.

Walka o sprawiedliwość

Ojciec zmarłej Mai od wielu miesięcy walczy o wnikliwe zbadanie wątków dotyczących stalkingu i kierowania gróźb karalnych, wnioskując o przeniesienie akt do innej jednostki prokuratury. W trakcie poniedziałkowego spotkania z mediami Jarosław Kowalski przywołał też najnowsze doniesienia stacji Polsat News dotyczące Pakistańczyka, który opowiedział o planowanym zleceniu zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Zleceniodawczynią tego przestępstwa miała być Katarzyna G., matka Bartosza G., podejrzanego o morderstwo 16-latki

Makabryczne odkrycie w miejscu znalezienia zwłok Mai z Mławy