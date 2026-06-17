Śledztwo w sprawie śmierci Mai z Mławy na finiszu! Kiedy ruszy proces Bartosza G.?

Morderstwo w Mławie. Jak zginęła Maja?

Maja Kowalska zniknęła w kwietniu ubiegłego roku. Informacja o zaginięciu nastolatki poruszyła mieszkańców Mławy i okolic, a w jej poszukiwania zaangażowali się zarówno policjanci, jak i rodzina oraz znajomi. Przez wiele dni wszyscy mieli nadzieję na szczęśliwy finał. Ostatecznie odnaleziono ciało 16-latki, a śledczy wskazali jako podejrzanego ówczesnego 17-latka, Bartosza G.

Po ujawnieniu sprawy nastolatek wyjechał do Grecji na szkolną wycieczkę. To właśnie tam został zatrzymany. Jego sprowadzenie do Polski zajęło kilka miesięcy i wymagało przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Po powrocie do kraju usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się jednak do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Bartosz G. był poczytalny. Decyzja biegłych

Jednym z najważniejszych dowodów zgromadzonych w śledztwie była opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G. Dokument powstał po czterotygodniowej obserwacji przeprowadzonej przez pięcioosobowy zespół specjalistów. Wnioski biegłych wskazują, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.

Eksperci uznali, że Bartosz G. był zdolny do rozpoznania znaczenia swojego zachowania oraz kierowania własnym postępowaniem. Stwierdzili również, że jego stan psychiczny pozwala na świadomy udział w postępowaniu karnym i korzystanie z przysługujących mu praw procesowych.

– Do prokuratury wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca podejrzanego Bartosza G. – przekazał prokurator Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Śledztwo na finiszu. Kiedy ruszy proces w sprawie Mai z Mławy?

Śledczy wystąpili już do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztu wobec Bartosza G. o kolejne trzy miesiące. Do formalnego zakończenia postępowania brakuje jeszcze jednej opinii biegłych – tzw. opinii cyfrowej. Dopiero po jej otrzymaniu możliwe będzie udostępnienie akt wszystkim stronom postępowania.

Z dokumentacją będą mogli zapoznać się podejrzany, jego trzej obrońcy oraz pełnomocnik rodziny zmarłej nastolatki. Choć początkowo zakładano, że śledztwo zakończy się do końca czerwca, termin ten został przesunięty właśnie z powodu oczekiwania na końcowe ekspertyzy.

Sprawiedliwość dla zmarłej 16-latki z Mławy

Pełnomocnik rodziny Mai, mecenas Wojciech Kasprzyk, nie ukrywa, że liczy na szybkie zakończenie etapu przygotowawczego i skierowanie sprawy do sądu.

– Mam nadzieję, że w końcu zakończy się postępowanie przygotowawcze i zostanie skierowany akt oskarżenia – mówi w rozmowie z „SE”.

Jeżeli ostatnie formalności zostaną dopięte w najbliższych tygodniach, proces może rozpocząć się jesienią. Dla rodziny Mai będzie to kolejny etap w walce o wyjaśnienie okoliczności śmierci nastolatki i uzyskanie odpowiedzi na pytania, które od miesięcy pozostają bez odpowiedzi.

Bartosz G., który obecnie przebywa w areszcie śledczym w Płocku, jest zagrożony karą do 30 lat pozbawienia wolności.

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