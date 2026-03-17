Oszust próbował wyrwać seniorce 60 tys. złotych. Pijany 41-latek udawał policjanta

Kamil Durajczyk
2026-03-17 9:39

Na warszawskim Bemowie doszło do próby wyłudzenia pieniędzy od seniorki. Oszust podający się za funkcjonariusza policji próbował odebrać kobiecie 60 tysięcy złotych. Zdecydowana reakcja przechodniów oraz szybka interwencja mundurowych doprowadziły do zatrzymania 41-latka. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

i

Początkiem dramatycznych wydarzeń był telefon do starszej kobiety. Głos w słuchawce należał do mężczyzny, który twierdził, że jest policjantem. Rzekomy mundurowy poprosił rozmówczynię o wsparcie w ujęciu grupy złodziei. Aby plan się powiódł, seniorka musiała przekazać mu gotówkę. Kobieta, wierząc w policyjną operację, zjawiła się w wyznaczonym punkcie nieopodal jednego z przystanków na warszawskim Bemowie. W ręku trzymała reklamówkę wypełnioną banknotami na łączną kwotę 60 tysięcy złotych.

Zbliżała się godzina 17, kiedy do stojącej w rejonie przystanku seniorki podbiegł sprawca. Agresor usiłował wyrwać jej z dłoni pakunek z gotówką. Wywiązała się szamotanina, w wyniku której torba pękła, a banknoty rozsypały się po chodniku. Sytuację błyskawicznie dostrzegło dwóch przechodniów. Świadkowie nie wahali się ani chwili – ruszyli w stronę napastnika, obezwładnili go i wezwali na miejsce prawdziwą policję. Na szczęście starsza pani wyszła z incydentu bez szwanku i pomoc medyczna nie była konieczna.

Areszt dla pijanego oszusta

Patrol z komisariatu na Bemowie błyskawicznie zjawił się we wskazanym miejscu. Mundurowi przejęli od świadków wyrywającego się i agresywnego napastnika. 41-letni mężczyzna stawiał opór, jednak szybko został obezwładniony, a na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości zatrzymanego – okazało się, że miał w organizmie dwa promile alkoholu.

Śledczy przeprowadzili wnikliwe czynności, w tym przesłuchania pokrzywdzonej i bohaterskich świadków. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie 41-latkowi zarzutu usiłowania oszustwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt, do którego przychylił się sąd. Zatrzymanemu grozi teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszukali metodą na policjanta ponad 40 osób. Straty szły w miliony:

Oszustwo na gazownika
Oszukali metodą na policjanta ponad 40 osób. Straty szły w miliony
