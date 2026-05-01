Zderzenie pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem. Ewakuowano pasażerów

Groźne zderzenie w środku nocy. Dźwig uderzył w pociąg na Powiślu

Jak podaje serwis Interia.pl, incydent miał miejsce w nocy z czwartku na piątek, około godziny 00:35, w rejonie stacji Warszawa Powiśle. Pociąg należący do Kolei Mazowieckich, jadący z Warszawy Zachodniej do Nasielska, uderzył w element dźwigu pociągu roboczego pracującego na torach. W wyniku kolizji doszło do zniszczenia konstrukcji dźwigu oraz uszkodzenia poszycia składu pasażerskiego.

Asp. szt. Artur Wojdat z warszawskiego komisariatu kolejowego policji, przekazał w rozmowie z Interią, że maszynista nie zdołał uniknąć uderzenia, gdyż wystająca część maszyny znalazła się tuż za peronem. Na szczęście pociąg poruszał się dość wolno, co zapobiegło większej tragedii.

Ewakuacja pasażerów na stacji Warszawa Powiśle po uderzeniu pociągu

W momencie uderzenia w pojeździe znajdowało się 27 podróżnych. Błyskawicznie przeprowadzono ewakuację. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia, nikt nie wymagał pomocy medycznej, choć, jak przyznają pracujący na miejscu funkcjonariusze, całość prezentowała się nadzwyczaj niepokojąco.

Interweniowały jednostki policji, Straży Ochrony Kolei oraz członkowie specjalnej komisji z PKP PLK. Postępowanie prowadzono bez nadzoru prokuratury, gdyż incydent sklasyfikowano jedynie jako kolizję.

Wielogodzinne utrudnienia. Pociągi jechały z ogromnym opóźnieniem

Ze względu na powstałe szkody i potrzebę udrożnienia przejazdu, ruch na torach dalekobieżnych wstrzymano na trzy godziny (od 00:35 do 3:30). Wymusiło to wyznaczenie tras objazdowych i anulowanie niektórych połączeń. Według danych Portalu Pasażera, skład relacji Warszawa Zachodnia – Nasielsk osiągnął stację docelową z blisko 120-minutowym opóźnieniem.

Mimo że rano sytuacja wróciła do normy, zakłócenia wpłynęły na pasażerów kolejnych pociągów.

Trwa śledztwo PKP PLK. Sprawdzą, dlaczego doszło do zderzenia

Zadaniem specjalistycznej komisji jest teraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego element maszyny roboczej wystawał na tor, po którym poruszał się pociąg z pasażerami. Wyjaśnienie tej kwestii jest bardzo istotne, ponieważ zignorowanie wytycznych bezpieczeństwa mogłoby się skończyć dużo gorzej.

