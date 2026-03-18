Oszustwo na fakturę w Warszawie. Jak działali przestępcy?

Międzynarodowi oszuści próbowali okraść warszawską firmę z sektora energetycznego, wykorzystując jej współpracę z bułgarskim partnerem. Do przedsiębiorstwa wpłynęła faktura na kwotę miliona euro, która na pierwszy rzut oka wyglądała autentycznie i była zgodna z profilem prowadzonej działalności. Jednak kluczowa dla udaremnienia przestępstwa okazała się czujność jednego z pracowników. Zauważył on niepokojące szczegóły, które wzbudziły jego podejrzenia co do autentyczności dokumentu oraz wskazanego na nim numeru rachunku bankowego.

Błyskawiczna akcja policjantów z Wilczej uratowała miliony

Pracownik firmy, nie lekceważąc swoich podejrzeń, niezwłocznie skontaktował się z policjantami z komendy w Śródmieściu przy ulicy Wilczej. Funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego potraktowali sprawę priorytetowo i natychmiast przystąpili do działania. Szybka analiza dokumentów oraz zebranych informacji potwierdziła, że faktura została sfałszowana, a cała operacja była starannie zaplanowaną próbą oszustwa. Celem przestępców było podszycie się pod kontrahenta i przekierowanie gigantycznej płatności na własne konto.

Śledztwo w toku. To nie pierwszy sukces śródmiejskich policjantów

Zdecydowana interwencja warszawskich policjantów oraz wzorowa współpraca z przedstawicielem firmy przyniosły oczekiwany rezultat, dzięki czemu milion euro nie trafił w ręce oszustów. Sprawa ma charakter międzynarodowy i jest rozwojowa, a funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone czynności operacyjne w celu ustalenia wszystkich zaangażowanych w nią osób. Warto podkreślić, że to nie pierwszy tego typu sukces policjantów z komendy przy Wilczej. W przeszłości ci sami specjaliści udaremnili już próbę wyłudzenia blisko półtora miliona złotych, co potwierdza ich wysoką skuteczność w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Źródło: Policja.pl

