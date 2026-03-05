Oszustwo na policjanta w Warszawie. Zatrzymano trzech nastolatków

Oszustwo na policjanta w Warszawie. 89-latek stracił 25 tysięcy złotych

Historia oszustwa rozpoczęła się od telefonu do 89-letniego mieszkańca Warszawy. Mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji przekonał seniora, że jego oszczędności w banku są zagrożone z powodu rzekomej zmowy pracowników placówki z przestępcami. Zmanipulowany senior, wierząc w uczestnictwo w tajnej akcji, postępował zgodnie z instrukcjami i wypłacił z banku 25 tysięcy złotych. Następnie, na umówione hasło 'kurier', przekazał gotówkę podstawionemu mężczyźnie, nie mając świadomości, że właśnie pada ofiarą przestępstwa.

Błyskawiczna akcja policji. Zatrzymania na Śródmieściu i Targówku

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Bemowa oraz Komendy Stołecznej Policji natychmiast podjęli działania operacyjne. Dzięki nim szybko namierzyli kryjówkę podejrzanych w jednym z mieszkań na warszawskim Śródmieściu. W lokalu zatrzymano 15-latka oraz jednego z 17-latków zamieszanych w proceder, odzyskując przy tym część skradzionej gotówki. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do trzeciego wspólnika, kolejnego 17-latka, którego ujęto na terenie Targówka.

Narkotyki i poszukiwani nastolatkowie. Dodatkowe odkrycia policji

To jednak nie był koniec policyjnych ustaleń. W trakcie przeszukania lokalu w Śródmieściu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym ponad 200 gramów marihuany i mefedronu. Okazało się również, że obaj zatrzymani 17-latkowie byli już wcześniej poszukiwani w celu umieszczenia w ośrodkach wychowawczych. Zebrany materiał dowodowy obciążył całą trójkę.

Zarzuty i areszt dla oszustów. Sprawą zajęła się prokuratura

Zatrzymani nastolatkowie usłyszeli zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa, których mieli dopuścić się, działając wspólnie i w porozumieniu. Nieletni sprawca dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, sąd zdecydował o zastosowaniu najsurowszych środków zapobiegawczych. Dwaj 17-latkowie zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące, a 15-latek na ten sam okres trafił do schroniska dla nieletnich. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

