Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela! Dantejskie sceny w Piasecznie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-05 11:25

Do skandalicznych wydarzeń doszło w jednej ze szkół w Piasecznie. Zamiast standardowej odpowiedzi na ocenę, lekcja historii zakończyła się aktem fizycznej agresji. Uczeń, po burzliwej wymianie zdań, zaatakował prowadzącego zajęcia, co zostało zarejestrowane przez rówieśników.

klasa lekcyjna

i

Autor: Pixabay.com

Agresja w szkole w Piasecznie. Uczeń zaatakował nauczyciela

O wydarzeniach z 26 lutego w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Szpitalnej jako pierwsze doniosło TVN24. Redakcja powołała się na relację anonimowego rodzica, który wysłał informacje na Kontakt24. Zgromadzeni w sali rówieśnicy nagrali całe zajście telefonami komórkowymi, rejestrując szokujący przebieg lekcji historii i teraźniejszości.

Atmosfera zgęstniała, gdy wywołany do tablicy nastolatek wdał się w pyskówkę z pedagogiem. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, kiedy uczeń zaczął zwracać się do nauczyciela per "ty", skracając dystans. Według doniesień medialnych, nastolatek miał powiedzieć do niego: "twoje zdanie się nie liczy".

Po zwróceniu uwagi chłopak wstał i podszedł do biurka. Nauczyciel zagroził wezwaniem policji i nakazał mu usiąść lub wyjść z sali. To tylko rozjuszyło nastolatka, który wpadł w amok. Agresor kopnął pracownika szkoły i rzucił się na niego z pięściami.

Policja z Piaseczna interweniuje w sprawie pobicia

Władze szkoły niezwłocznie poinformowały służby o zajściu, co potwierdziła aspirant Wioletta Domagała z lokalnej komendy. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej pedagoga.

„Do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wpłynęła informacja dotycząca incydentu polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej nauczyciela oraz znieważenia, którego miał dokonać uczeń w trakcie prowadzonej lekcji” – powiedziała policjantka.

Poszkodowany nauczyciel złożył oficjalne, protokolarne zawiadomienie o przestępstwie. Przekazał przybyłym na miejsce mundurowym, że mimo ataku nie odniósł obrażeń ciała, które wymagałyby interwencji medycznej.

„Funkcjonariusze skierowali wniosek do Sądu Rejonowego w Piasecznie do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich” – poinformowała asp. Domagała.

Decyzja o przekazaniu dokumentacji do organu sądowego oznacza, że sprawa znajdzie swój finał w wymiarze sprawiedliwości. Teraz o dalszym losie agresywnego ucznia zdecyduje sąd rodzinny.

szkoła
Piaseczno