Zamykane porodówki w Polsce. Kobiety muszą szukać nowych szpitali

Wkroczenie w 2026 rok przynosi dalszy ciąg niekorzystnych zjawisk, z którymi mierzyliśmy się w minionych miesiącach. Z krajowej mapy placówek medycznych sukcesywnie znikają kolejne oddziały położnicze, przez co ciężarne coraz częściej zmuszone są planować poród w ośrodkach oddalonych o wiele kilometrów od ich miejsca zamieszkania.

Równolegle toczą się debaty na temat kolejnych reform systemu ochrony zdrowia, co potęguje obawy o powszechny dostęp do rzetelnej opieki okołoporodowej. Właśnie ze względu na tę rosnącą niepewność, wiarygodne wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego i bezpiecznego szpitala nabierają dla przyszłych rodziców ogromnego znaczenia.

Fundacja Rodzić po Ludzku publikuje zestawienie najlepszych placówek w kraju

Zestawienie opracowane przez ekspertów z Fundacji Rodzić po Ludzku to potężne źródło wiedzy dla wszystkich spodziewających się dziecka. Ostateczne wyniki nie opierają się na suchych statystykach dyrekcji, ale bazują na szczegółowych kwestionariuszach wypełnianych bezpośrednio przez matki po narodzinach dziecka.

Inicjatywa badawcza "Głos Matek" weryfikuje standardy oddziałów oczami samych zainteresowanych, analizując nie tylko fachowość personelu, ale również wsparcie psychologiczne oraz budowanie dobrych relacji. Dla oceniających kluczowa jest jakość dialogu, poszanowanie woli ciężarnej oraz zapewnienie jej odpowiedniej prywatności podczas całego procesu.

Osoby poszukujące informacji o najbardziej przyjaznych oddziałach położniczych mogą zapoznać się z wyszczególnionymi placówkami, które gwarantują komfortowe warunki w każdym aspekcie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Gdzie rodzić po ludzku? Tu kobiety nie muszą się bać. TOP 10 szpitali w Polsce

10

Nowe, bardziej rygorystyczne kryteria oceny Fundacji Rodzić po Ludzku

Warto zaznaczyć, że od początku bieżącego roku zasady kwalifikacji do czołówki stały się znacznie bardziej wymagające dla placówek medycznych. Organizatorzy zdecydowali się podnieść minimalną barierę punktową, którą musi przekroczyć dany szpital, aby uzyskać status lidera. Dzięki takiemu zabiegowi w prestiżowym gronie mogą znaleźć się wyłącznie te ośrodki, które zdobyły niemal perfekcyjne noty od wymagających pacjentek. Zaktualizowany regulamin promuje nie tylko jednorazowe sukcesy, ale przede wszystkim konsekwentne utrzymywanie najwyższych standardów opieki przez wiele miesięcy z rzędu.