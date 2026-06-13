Jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Było radośnie, głośno i kolorowo!

Parada Równości 2026 w Warszawie

W sobotę (13 czerwca) w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie funkcjonowało Miasteczko Równości. Stanęły tam stoiska stowarzyszeń i organizacji, które na co dzień zajmują się: równością płci, prawami społeczności LGBTQ, ale też rozwojem samorządności oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

To stamtąd o godz. 14 wyruszył niezwykle barwny korowód. Jubileuszowa Parada Równości przeszła z ul. Świętokrzyskiej w kierunku Krakowskiego Przedmieścia, by następnie przejść ul. Miodową, Senatorską, przez Plac Teatralny, Marszałkowską, i z powrotem ul. Świętokrzyską wrócić do Miasteczka Równości.

Trasa ta nie była przypadkowa. „Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej” - jeszcze przed wydarzeniem wyjaśnili organizatorzy.

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25 lat Parady Równości w Warszawie

Parada Równości jest w stolicy organizowana już od 2001 roku. Początkowo niewielka manifestacja z czasem przekształciła się w event, w którym rokrocznie bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób - nie tylko związanych ze środowiskiem LGBTQ+. Fundacja „Parada Równości” (wcześniej „Wolontariat Równości”) powstała w 2011 r. i od tego czasu jest organizatorem Parady Równości w Warszawie.

Wśród postulatów Parady Równości znajdują się m.in.: ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, równość płci w każdej sferze życia, wprowadzenie prawa do małżeństw, związków partnerskich i adopcji dzieci bez względu na płeć czy orientację seksualną oraz prawa dla osób transpłciowych, ułatwiające im proces medycznego i prawnego uzgodnienia płci.

Uczestnicy domagają się również m.in. ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści, uproszczenia procedur wizowych, promowania rzetelnej wiedzy i szacunku w dyskusji publicznej i edukacji oraz zaostrzenia ochrony praw zwierząt i środowiska.

Poza prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, tegoroczną Paradę Równości swoim patronatem objęły: Komisja Europejska oraz ambasady Niemiec w Warszawie i Meksyku w Polsce.

Warto przypomnieć, że pomiędzy 1 a 30 czerwca w Polsce obchodzony jest Miesiąc Dumy (Pride Month, znany także jako Miesiąc Dumy osób LGBTQ+). W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia, które celebrują i promują równość, wolność i tolerancję. Są to m.in. koncerty, warsztaty i marsze równości.

Parada Równości w Warszawie