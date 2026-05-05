Pani Natalia przeżyła horror we własnym domu! Wojciech i Paweł kopali ją bez litości. Chodziło im o jedno

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-05 13:11

84-letnia Natalia B. przeżyła chwile grozy, gdy w jej własnym domu zaatakowali ją włamywacze. Starsza kobieta wróciła z ogrodu i natknęła się na 27-letniego Wojciecha K. oraz 43-letniego Pawła W. Sprawcy bezlitośnie skatowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce. Kiedy ich brutalność nie przyniosła efektów, uciekli z miejsca zdarzenia.

seniorka

i

Autor: Pixabay.com

Koszmar 84-latki w jej własnym domu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez śledczych, dramatyczne sceny rozegrały się 30 marca 2026 roku około godziny 15:30. 84-letnia Natalia B. zajmowała się w tym czasie pracami w ogrodzie na terenie swojej posesji. Pod jej nieobecność do budynku włamali się dwaj sprawcy i rozpoczęli plądrowanie pomieszczeń. Kiedy seniorka wróciła do środka, nie mając pojęcia o trwającym włamaniu, intruzi rzucili się na nią z ogromną agresją.

Mężczyźni nie mieli żadnych skrupułów wobec bezbronnej ofiary. Zaczęli brutalnie kopać 84-latkę po całym ciele, krzycząc i domagając się wydania ukrytych w domu pieniędzy. Mimo niewyobrażalnego bólu i ogromnego stresu, pani Natalia wykazała się niezwykłą niezłomnością i nie zdradziła oprawcom lokalizacji swoich oszczędności. Kiedy przestępcy zorientowali się, że nic nie zyskają, pośpiesznie opuścili posesję.

Seniorka zdołała przetrwać to koszmarne spotkanie ze złodziejami. W wyniku okrutnego pobicia 84-latka odniosła bolesne stłuczenia twarzy oraz całego ciała, a ponadto doznała poważnego urazu ręki. Poszkodowana zawiadomiła o wszystkim funkcjonariuszy policji.

Polecany artykuł:

Szok na Żoliborzu! Mężczyzna runął z trzeciego piętra, w mieszkaniu drugie ciało

Wojciech K. w areszcie, policja szuka Pawła W.

Mundurowi od razu przystąpili do intensywnych działań poszukiwawczych. Ich nadrzędnym celem było jak najszybsze namierzenie i zatrzymanie obu sprawców tego brutalnego rozboju. O pierwszych sukcesach organów ścigania poinformowała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, pełniąca funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

„Na skutek działań operacyjnych i procesowych, ustalono dane obu napastników, a jeden z nich został zatrzymany”

Przedstawicielka ostrołęckiej prokuratury wyjaśniła również, jakie kroki prawne podjęto wobec zatrzymanego mężczyzny oraz co czeka jego wspólnika.

„W Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przeprowadzono czynności procesowe z udziałem Wojciecha K. Przestawiono mu zarzut usiłowania rozboju na osobie Natalii B. oraz spowodowania u niej obrażeń ciała, popełnionego w warunkach recydywy. Tożsamy zarzut zostanie przedstawiony Pawłowi W. natychmiast po jego zatrzymaniu”

Polecany artykuł:

Dwie osoby zginęły w roztrzaskanym Audi. Potworny widok na miejscu

Wymiar sprawiedliwości podjął już pierwsze decyzje zapobiegawcze w tej wstrząsającej sprawie. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i nałożył na Wojciecha K. izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za popełnione przestępstwa obu oskarżonym grozi niezwykle surowy wyrok, mogący sięgnąć nawet 22 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wtargnął do kosmetyczki i zasnął. Kuriozalne włamanie w Piasecznie
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Pułtusk
napastnik
pobicie