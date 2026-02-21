Akt oskarżenia przeciwko Abdulbakiemu T. w sprawie Wólki Kosowskiej

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Wólce Kosowskiej. Jak poinformował rzecznik prokuratury prok. Mateusz Martyniuk, akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Turcji Abdulbakiemu T. trafił do Sąd Okręgowy w Warszawie.

Z ustaleń śledczych wynika, że od lutego 2021 roku do kwietnia 2022 roku spółka oskarżonego miała zlecić grupie przestępczej, kierowanej przez Zbigniewa Adama B. oraz Viet Ha N. ps. Paweł Wietnamczyk, wystawienie co najmniej 219 nierzetelnych faktur VAT. Ich łączna wartość to przeszło 7,5 mln zł, a należny podatek przekraczał 1,4 mln zł.

Nierzetelne faktury VAT i pranie brudnych pieniędzy

To jednak nie wszystko. Prok. Martyniuk przekazał, że Abdulbaki T. został oskarżony także o pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o transfer prawie 1 mln zł na rachunki spółek słupów zarządzanych przez zorganizowaną grupę przestępczą kierowaną przez Zbigniewa Adama B.

Grupa działała w latach 2018-2022 w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej. Jej członkowie skupiali się na imporcie towarów z krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską przez inne państwa strefy Schengen. W procederze wykorzystywano fikcyjnie działające spółki tworzone specjalnie na potrzeby przestępczego mechanizmu.

Mechanizm działania grupy przestępczej

− Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich − zaznaczył prok. Martyniuk.

W skład grupy wchodzili obywatele polscy, a także osoby m.in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej i hinduskiej. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie wspólnie z Centralne Biuro Śledcze Policji (Zarządem w Białymstoku) oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie.

Śledczy ustalili, że każdy z członków grupy miał własny „koszyk” spółek, które tworzyły wielopoziomowe „łańcuchy” do masowego wystawiania pustych faktur i ukrywania rzeczywistego obiegu pieniędzy. To przez te podmioty składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich i innych azjatyckich fabryk.

Następnie z rachunków tych spółek wykonywano zagraniczne przelewy, by „zamaskować” faktycznych zleceniodawców oraz transferować nielegalne zyski wynikające z uszczupleń podatkowych.

Skala przestępstwa i dotychczasowe zarzuty

− Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby słupy werbowane przez członków grupy − czytamy w komunikacie.

Dowodzący grupą Zbigniew Adam B. został zatrzymany w styczniu 2022 roku. Od tego momentu stery miał przejąć Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk, który usłyszał zarzuty w czerwcu 2025 roku.

W całym śledztwie zarzuty przedstawiono już ponad 100 podejrzanym. Łącznie członkowie grupy wystawili ponad 43 tys. faktur VAT na blisko 900 mln zł brutto. W sprawie zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 80 mln zł. Do tej pory prokuratorzy skierowali 11 aktów oskarżenia.

Proces Sebastiana M. z falstartem. Akt oskarżenia nie został odczytany!