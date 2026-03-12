Pędził ponad 200 km/h w Al. Jerozolimskich. Gdy go zatrzymali, bełkotał

Ponad 200 km/h w Al. Jerozolimskich

Do opisywanej interwencji stołecznej drogówki doszło w nocy z wtorku na środę. Jak poinformowali przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego KSP, funkcjonariuszy skierowano wówczas w miejsce, gdzie zgodnie ze zgłoszeniem odbywać się miały nielegalne wyścigi.

- Około godz. 23:30 na wysokości ul. Batalionu AK "Włochy" obok radiowozu z dużą prędkością przejechało Audi. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się za tym pojazdem. Pomiar prędkości wykazał 206 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Policjanci natychmiast przystąpili do interwencji i zatrzymali kierującego do kontroli - przekazali mundurowi.

Nie tylko rażące przekroczenie prędkości

Jak się okazało, kierowcą pojazdu był 26-letni obywatel Ukrainy. Policjanci szybko nabrali podejrzeń, gdy usłyszeli jego bełkotliwą mowę, dlatego też sprawdzili go na obecność alkoholu w organizmie. Wynik był negatywny, jednak funkcjonariusze nie odpuścili i wykonali w trakcie dalszych czynności również badanie na obecność narkotyków. Jako że tester wskazał na obecność kokainy, mężczyźnie pobrano krew do badań laboratoryjnych. 26-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

- Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 178a § 1 Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - red.) oraz art. 178d Kodeksu karnego (rażące przekroczenie prędkości lub rażące naruszenie innych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego - red.). Jednocześnie trwają czynności mające na celu przygotowanie materiału dowodowego dla wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - dodali policjanci.

