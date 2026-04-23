Pierwszy w tym roku przemarsz nurogęsi przez Wisłostradę. Zwierzęta wybrały symboliczny dzień

Pierwsza w tym roku rodzina nurogęsi bezpiecznie dotarła do Wisły
To już warszawska tradycja. Jak co roku, wiosną nurogęsi przemieściły się pieszo z Łazienek Królewskich nad Wisłę. Wszystko to odbyło się w ścisłej asyście pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, wolontariuszy oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ci, gdy tylko zauważyli początek marszu zwierząt w środę, 22 kwietnia około godziny 10:30 rozpoczęli ścisły monitoring obranych przez nie trasy.
Zadanie to było nie lada wyzwaniem, bo nurogęsi jak co roku migrują pieszo nad Wisłę, a aby tego dokonać zmuszone są przejść przez ruchliwą Wisłostradę. Na szczęście dzięki asyście służb miejskich, gdy tylko rodzina nurogęsi dotarła do brzegu jezdni, ruch tam został czasowo wstrzymany, a stadko ptaków wodnych mogło bezpiecznie przemaszerować na drugą stronę arterii.
Co ciekawe, w tym roku nurogęsi wybrały sobie na początek swoich migracji wyjątkowy dzień - Międzynarodowy Dzień Ziemi, czyli wielkie proekologiczne święto obchodzone co roku 22 kwietnia.
Znaczącą rolę w ochronie nurogęsi odgrywa infrastruktura przygotowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. W 2025 roku powstał tzw. Zakątek Nurogęsi – przestrzeń ułatwiająca ptakom przemieszczanie się między kanałem a Wisłą.
Widzę nurogęsi - jak się zachować?
Służby i wolontariusze zaznaczają, że to dopiero początek tegorocznych migracji ptaków. Co roku w kwietniu i maju rodziny nurogęsi z Łazienek Królewskich Kanałem Piaseczyńskim, ul. Myśliwiecką i Czerniakowską zmierzają do Portu Czerniakowskiego, aby spędzić kolejne miesiące żyjąc w rejonie rzeki. Zwierzęta te żywią się głównie rybami.
W razie spotkania z nurogęsiami należy:
- zatrzymać się i nie zbliżać się do nich,
- trzymać psy na smyczy,
- zachować ciszę i spokój,
- nie próbować zaganiać samicy z małymi z powrotem do parku,ani nie przeganiać ich od jezdni, bo właśnie tędy chcą przejść, by dostać się nad Wisłę,
- nie dokarmiać nurogęsi,
- powstrzymać idących w tym momencie przechodniów, osoby biegnące, jadące na rowerze czy deskorolce.
