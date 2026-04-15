Pijany 46-latek wjechał traktorem w osobówkę. Miał ponad 3 promile!

Wypadek w Zaborowie Starym. Zderzenie traktora ze Skodą

Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę, 11 kwietnia, tuż przed godziną 14:00 w miejscowości Zaborów Stary w powiecie gostynińskim. Z ustaleń mundurowych wynika, że 46-letni mężczyzna poruszający się ciągnikiem marki Zetor uderzył w auto osobowe marki Skoda, za kierownicą której siedział 42-latek.

Pijany 46-latek złamał sądowe zakazy

Funkcjonariusze błyskawicznie ustalili powody tego zdarzenia. Wyszło na jaw, że sprawca w ogóle nie miał prawa przebywać na drodze. Badanie alkomatem wykazało u niego przeszło 3 promile. Co więcej, mężczyzna zlekceważył dwa obowiązujące go zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez sąd oraz decyzję o cofnięciu uprawnień.

- 46-letni kierowca ciągnika z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala - przekazał mł. asp. Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Za jazdę na podwójnym gazie oraz ignorowanie wyroków sądowych i decyzji administracyjnych, zatrzymanemu traktorzyście grozi teraz nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Gostynina apelują o rozsądek

Mundurowi nie ustają w regularnych wezwaniach do wszystkich kierowców, prosząc o zachowanie trzeźwego umysłu i pełną odpowiedzialność podczas podróży.

- Kierowanie pojazdem po alkoholu i lekceważenie sądowych zakazów to poważne przestępstwa, które narażają innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo - przypomniał mł. asp. Klimek.

