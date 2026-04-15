Z Warszawy ruszy kultowy pociąg "Słoneczny" nad morze. Podróżnych zabierze też Pendolino

W wakacje 2026 z Warszawy do Ustki pojedzie Pendolino

Jak zaznaczył wiceprezes PKP S.A. Dariusz Grajda, planowana na okres wakacji 2026 oferta jest efektem dobrej, bliskiej współpracy Kolei Mazowieckich i PKP Intercity. - Tak ułożony rozkład jazdy, w którym jeden przewoźnik dociera do Ustki w godzinach południowych, a drugi w godzinach wieczornych, stanowi rozwiązanie proklienckie - daje pasażerom realny wybór, elastyczność planowania podróży i zwiększa dostępność tego atrakcyjnego dla nas wszystkich regionu turystycznego - powiedział.

Pendolino pojedzie do Ustki od końcówki czerwca dzięki wydłużeniu trasy codziennego pociągu relacji Bielsko-Biała - Gdynia - Bielsko-Biała, kursującego przez Katowice i Warszawę. Zgodnie z bieżącymi planami składy będą docierały na miejsce ok. godz. 20:30 i wyjeżdżały w drogę powrotną ok. godz. 7:30. Dokładny rozkład zostanie przedstawiony już w maju. Jak wynika z informacji PKP Intercity, szacowany najkrótszy czas przejazdu między Warszawą a Ustką to około pięć godzin. Bilety na połączenie trafią do sprzedaży w połowie maja. Ich ceny na trasie Warszawa - Ustka w klasie drugiej mają rozpoczynać się od 59 zł.

Pociąg "Słoneczny" z Warszawy nad morze powraca na wakacje 2026

Jak wspomniano wyżej, w okresie wakacyjnym podróżni ze stolicy będą mogli wyruszyć nad morze nie tylko Pendolino, ale również kultowym już pociągiem "Słonecznym", który będzie kursował codziennie, przez całe wakacje. Składy wyjadą z Warszawy Zachodniej po godz. 6:00, by dotrzeć do Ustki po godz. 12:00. W drogę powrotną ruszą ok. godz. 12:50 i dojadą do Warszawy Zachodniej przed godz. 19:00.

- Pociąg "Słoneczny" od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a rosnąca liczba podróżnych potwierdza jego atrakcyjność. W tym sezonie po raz dziewiąty dotrze do Ustki, która stała się jednym z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków. To dowód na to, że "Słoneczny" na stałe wpisał się w letnie plany podróżnych - zaznaczył Szymon Sobczak, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie będą kosztowały bilety na tegoroczną podróż "Słonecznym". Oba opisane połączenia będą realizowane do 31 sierpnia.

