Pijany kierowca zatrzymany na Trasie Siekierkowskiej. Miał ponad 2,5 promila

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Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy na Trasie Siekierkowskiej w Warszawie
Do zdarzenia doszło w niedzielę 13 września tuż po godzinie 16.00 na stołecznej Trasie Siekierkowskiej. Volkswagen Passat zmierzał w stronę Dolinki Służewieckiej.
Mijając al. Polski Walczącej, styl jazdy kierowcy Volkswagena wzbudził poważne obawy u innych osób jadących tą samą trasą. Podejrzewając, że prowadzący jest pod wpływem alkoholu, postanowili interweniować.
Inni zmotoryzowani zablokowali przejazd i zmusili 31-latka do zatrzymania się. Następnie uniemożliwili mu ucieczkę i wezwali służby.
Wśród osób, które zareagowały na niebezpieczną sytuację, znalazł się kierowca stołecznej korporacji taksówkarskiej, dysponujący przeszkoleniem z zakresu ratownictwa.
Zdecydowane działanie świadków prawdopodobnie pozwoliło uniknąć tragedii. Trasa Siekierkowska to ruchliwa droga o dużym natężeniu ruchu, gdzie rozwija się wysokie prędkości, przez co każdy błąd może skutkować groźnym wypadkiem.
Kierowca Volkswagena miał blisko 2,6 promila
Policjanci na miejscu zdarzenia przebadali 31-latka alkomatem. Wynik badania potwierdził przypuszczenia świadków – wydmuchał 1,32 mg/l alkoholu, co stanowi ekwiwalent około 2,6 promila we krwi.
Taki wskaźnik drastycznie przekracza dozwolone normy. Prawo uznaje prowadzenie pojazdu za przestępstwo, gdy stężenie alkoholu osiągnie poziom 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli 0,5 promila we krwi.
Jazda w stanie tak głębokiego upojenia alkoholowego całkowicie zaburza zdolność oceny odległości i spowalnia czas reakcji, co drastycznie zwiększa ryzyko spowodowania tragicznego w skutkach wypadku na drodze.
Zatrzymanie 31-latka i odholowanie samochodu
Funkcjonariusze zatrzymali pijanego kierowcę. Przetransportowano go do komendy, gdzie został poddany procedurze trzeźwienia i dalszym czynnościom operacyjnym. Pojazd, którym poruszał się mężczyzna, usunięto z trasy i przewieziono na policyjny parking. Śledztwo w sprawie prowadzi policja.
Obywatel usłyszy zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, za co grożą mu surowe kary, o których zdecyduje sąd. Śledczy zweryfikują również uprawnienia 31-latka do prowadzenia pojazdów i jego ewentualną wcześniejszą karalność w podobnych sprawach.
Reakcja świadków zapobiegła wypadkowi
Obywatelskie zatrzymanie to prawo każdego świadka, który widzi osobę łamiącą prawo lub zagrażającą innym uczestnikom ruchu. Ważne jest jednak szybkie powiadomienie policji o zatrzymanym.
Kluczowe w takich sytuacjach jest jednak zachowanie ostrożności i priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa własnego i innych. Jeśli próba zatrzymania mogłaby stworzyć zagrożenie na drodze, najlepszym wyjściem jest wezwanie pomocy przez numer 112, opisanie pojazdu i informowanie służb o jego trasie przejazdu.