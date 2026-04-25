Pijany wjechał Oplem w ciągnik. Obok siedziała ciężarna pod wpływem

Zderzenie Opla z ciągnikiem w powiecie płońskim

Do niebezpiecznego wypadku doszło w piątkowy wieczór, tuż po godzinie 21:00 na drodze wojewódzkiej nr 570. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Płońsku opublikowali oficjalny komunikat, w którym szczegółowo zrelacjonowali okoliczności zderzenia auta osobowego z pojazdem rolniczym.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 30-letni kierujący ciągnikiem jechał z Naruszewa w kierunku Czerwińska nad Wisłą. W tym samym kierunku poruszał się 31-letni kierowca Opla, który miał w organizmie około 2 promili alkoholu. Mężczyzna przewoził pasażerkę będącą w ciąży, która również była pod wpływem alkoholu (0,5 promila). Doszło do uderzenia w tył pojazdu rolniczego" - podali.

Mundurowi dodali, że kobieta została przetransportowana do szpitala.

Z relacji interweniujących na miejscu funkcjonariuszy wynika ponadto, że po dotarciu na miejsce wypadku zastali osoby postronne prowadzące kierowcę Opla. Mężczyzna miał oddalić się, twierdząc, że chciał poszukać zgubionego telefonu komórkowego. Ostatecznie został zatrzymany przez policjantów.

Mundurowi przypominają, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości pociąga za sobą surowe konsekwencje. Pijanemu kierowcy grozi wysoka kara pieniężna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat.

"To zdarzenie to kolejny przykład skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to realne zagrożenie dla życia i zdrowia, nie tylko kierowcy, ale też pasażerów i innych uczestników ruchu. Apelujemy o rozsądek i trzeźwość za kierownicą. Wsiadając za kółko po alkoholu, nigdy nie masz kontroli nad tym, jak zakończy się podróż" - podkreślili policjanci w mediach społecznościowych.

