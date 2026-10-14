Pilna wymiana nawierzchni w Warszawie ma uchronić kluczowy wiadukt przed całkowitym zamknięciem

Prace na Towarowej: ruch tylko jednym pasem

Początek prac zaplanowano na piątek, 16 października, około godziny 22:00. Roboty zakończą się w poniedziałek, 19 października, około godziny 4:00. W tym czasie zamknięte zostaną prawe pasy na obu jezdniach ulicy Towarowej, na odcinku pomiędzy Placem Zawiszy a zawrotką.

Kierowcy muszą przygotować się na konkretne zmiany w organizacji ruchu:

Przejazd ulicą Towarową będzie możliwy po jednym pasie w każdym kierunku , przy torach tramwajowych.

, przy torach tramwajowych. Z ulic Grójeckiej i Raszyńskiej w ulicę Towarową poprowadzi tylko jeden pas , przy czym lewy pas na Grójeckiej posłuży do zawracania.

, przy czym lewy pas na Grójeckiej posłuży do zawracania. Zalecane objazdy poprowadzono ulicami: Prostą, Aleją Jana Pawła II oraz Aleją Niepodległości do ulicy Wawelskiej.

Dlaczego drogowcy wymieniają nawierzchnię?

Wiadukt na ulicy Towarowej wymaga w przyszłości kompleksowej przebudowy, do której trwają już przygotowania. Do czasu rozpoczęcia tej inwestycji drogowcy robią wszystko, aby utrzymać przejezdność obiektu. Wymiana nawierzchni to efekt przeprowadzonej ekspertyzy technicznej.

Nowy asfalt ograniczy drgania, poprawi izolację oraz uszczelni układ odwodnienia. Działania te są niezbędne, aby uchronić obiekt przed całkowitym zamknięciem dla ruchu, co wywołałoby ogromne paraliże komunikacyjne w tej części stolicy.