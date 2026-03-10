Plebiscyt Warszawiaki 2025 rozstrzygnięty. Triumfował popularny influencer

Zwycięzcy plebiscytu Warszawiaki 2025. Kto zdobył wyróżnienia?

Uroczysta Gala Finałowa 9. edycji Plebiscytu Warszawiaki odbyła się w murach Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy, gdzie oficjalnie zaprezentowano dwunastkę triumfatorów. W tym roku rywalizowało łącznie aż 128 kandydatów podzielonych na kilkanaście dziedzin. Jak informowali organizatorzy, głosowanie finałowe trwało od 5 lutego do 3 marca. Każdy ze zwycięzców opuścił scenę z unikalną nagrodą, którą zaprojektował artysta grafik, autor plakatów Andrzej Pągowski.

- Warto zaznaczyć, że tegoroczna nagroda nieco się różniła od tej znanej już z ubiegłych edycji. Do laureatów trafiła grafika w nieco odświeżonej formie - podkreślił twórca Plebiscytu Warszawiaki Bartosz Kańtoch.

Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Tytuł Warszawiaka Roku 2025 trafił w ręce Mikołaja Bagińskiego, działającego w sieci jako "Bagi", który cieszy się ogromną popularnością przede wszystkim wśród młodszych mieszkańców miasta. Na drugim stopniu podium uplasowała się zaangażowana społecznie Agnieszka Sikora, natomiast trzecią lokatę wywalczył znany przewodnik miejski Łukasz Ostoja-Kasprzycki.

W pozostałych kategoriach plebiscytu największym poparciem cieszyli się następujący kandydaci, zgarniając zaszczytne pierwsze miejsca:

Dzielnica Roku - Bemowo;

Wydarzenie Roku - Jarmark Warszawski pod PKiN;

Zdjęcie Roku - Karolina Sadrzak "Poranek, który zatrzymał miasto we mgle";

E-Twórca Roku - @Idzie.my Klaudia Mróz;

Inicjatywa Roku - Moje Szmulki;

Rodzinne Miejsce Roku - Terminal Kultury Gocław;

Sport Roku - Warszawska Olimpiada Seniorów;

Kultura Roku - Kino Letnie pod PKiN;

Rozrywka Roku - Bulwary Wiślane;

Kawa & Bar Roku - Wrzenie Świata;

Kuchnia Roku - Beef and Pepper.

Sam pomysł wręczania nagród narodził się w 2014 roku z inicjatywy pasjonata Warszawy i dziennikarza Bartosza Kańtocha. Głównym założeniem całego projektu jest publiczne uhonorowanie wysiłków tych osób i podmiotów, które przyczyniają się do rozwoju miasta.

