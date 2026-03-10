Wypadek śmiertelny w metrze! Duże utrudnienia dla podróżnych

We wtorek, po śmiertelnym wypadku na stacji Wilanowska, pociągi linii M1 kursują w dwóch pętlach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny.

Utrudnienia w kursowaniu metra M1 potrwają dłuższy czas ze względu na czynności policji i prokuratury na miejscu zdarzenia.

Uruchomiono zastępczą linię autobusową „Za Metro” na trasie Metro Politechnika – Metro Stokłosy, obsługującą przystanki pośrednie.

Utrudnienia w kursowaniu metra M1 po tragicznym wypadku

„Jeździmy w dwóch pętlach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny. Utrudnienia potrwają dłuższy czas” – przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń, cytowana przez PAP. Informacja o utrudnieniach w kursowaniu metra została również opublikowana na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Do tragicznego zdarzenia doszło na stacji Wilanowska, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu podziemnej kolei.

W związku z poważnymi utrudnieniami w kursowaniu metra, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą linię autobusową „Za Metro”. Autobusy kursują na trasie: Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Metro Stokłosy. To alternatywne rozwiązanie ma na celu ułatwienie pasażerom poruszanie się po mieście w czasie trwania utrudnień.

Apel do pasażerów i możliwe dalsze komplikacje

Sytuacja w metrze jest dynamiczna i trudna do przewidzenia. Pasażerowie powinni śledzić komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i planować podróże z uwzględnieniem możliwych opóźnień i zmian w kursowaniu. Policja i prokuratura prowadzą intensywne dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.