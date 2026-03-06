PLL LOT zawieszają rejsy do Dubaju. Pasażerowie muszą przygotować się na spore utrudnienia

Decyzja PLL LOT o zawieszeniu lotów do Dubaju

W piątkowym oświadczeniu polski przewoźnik przekazał informację o natychmiastowym wstrzymaniu połączeń lotniczych do największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przepisy te pozostaną w mocy do 11 marca włącznie. Władze lotniczej spółki tłumaczą, że nagła modyfikacja rozkładu wynika z niebezpiecznej sytuacji na Bliskim Wschodzie i stanowi bezpośrednią odpowiedź na najnowsze wytyczne europejskiej agencji zajmującej się bezpieczeństwem lotów.

„Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów do Dubaju do 11 marca włącznie. Nasze służby operacyjne pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią zorganizowanie powrotu pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski, z wykorzystaniem linii partnerskich. Będziemy kontaktować się z pasażerami PLL LOT bezpośrednio, przekazując dalsze informacje dotyczące dostępnych możliwości podróży” - poinformowały na platformie X PLL LOT.

Linie lotnicze odwołują rejsy po atakach USA i Izraela na Iran

Wstrzymanie rejsów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to niejedyny taki krok podjęty przez polską firmę w ostatnim czasie, ponieważ wcześniej anulowano kursy do saudyjskiego Rijadu aż do 8 marca, a samoloty do Tel Awiwu nie wystartują co najmniej do 18 marca. Poważne perturbacje w globalnym transporcie powietrznym są bezpośrednim skutkiem zbrojnych incydentów z końca lutego, kiedy to siły amerykańskie oraz izraelskie przeprowadziły ataki na terytorium Iranu. W reakcji na te wydarzenia szereg państw z regionu zablokowało niebo dla cywilnych maszyn lub drastycznie ograniczyło ich ruch, co zmusiło przewoźników z całego globu do pilnej weryfikacji swoich siatek połączeń. Na podobne działania do polskiego LOT-u zdecydowały się chociażby Virgin Atlantic, Air Arabia czy Norwegian Air Shuttle, które zrezygnowały z lotów do Dubaju. Jednocześnie francuskie Air France przestały latać do Izraela oraz Libanu, a holenderski KLM anulował trasę łączącą Amsterdam z Tel Awiwem. Poważne cięcia wprowadził także węgierski Wizz Air, zawieszając przynajmniej do 7 marca rejsy kierowane na lotniska w Izraelu, Dubaju, Abu Zabi oraz w Jordanii. Analogiczne komunikaty o rezygnacji z bliskowschodnich tras wystosowały również zarządy takich przewoźników jak Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines i Air India.