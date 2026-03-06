Ranking najlepszych zawodów w 2026 roku. Na szczycie obok kierowców niespodziewana profesja

Zestawienie przygotowane przez Business Insider Polska wyłoniło dwóch liderów rynku pracy na najbliższe lata, którymi są kierowcy pojazdów ciężarowych oraz pracownicy służb mundurowych.

Eksperci oceniający poszczególne profesje opierali się na czterech filarach, do których należą wysokość pensji, braki kadrowe, trudność zdobycia uprawnień i podatność na automatyzację.

Wnioski wyciągnięto na podstawie dogłębnej analizy zebranych informacji, a twórcy posiłkowali się m.in. statystykami pochodzącymi z Barometru Zawodów i Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Służby mundurowe na szczycie rankingu Business Insidera

Redakcja portalu Business Insider przeanalizowała perspektywy zatrudnienia i opublikowała listę piętnastu najbardziej pożądanych profesji na najbliższe lata. Na samym szczycie zestawienia doszło do nieoczekiwanego remisu, ponieważ pozycję lidera z kierowcami aut ciężarowych podzielili tym razem funkcjonariusze pracujący w formacjach mundurowych. Sytuacja kadrowa w tej branży uległa znacznemu przeobrażeniu, co wynika z rosnących braków personalnych połączonych z coraz lepszymi warunkami finansowymi.

Jak oceniano najlepsze zawody w 2026 roku?

Ostateczny kształt listy uwarunkowany był czterema głównymi wskaźnikami, obejmującymi poziom wynagrodzeń, zapotrzebowanie na pracowników, barierę wejścia i odporność na algorytmy. Fundamentem dla analityków stał się Barometr Zawodów zrealizowany na zlecenie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Dokument ten dostarcza wyczerpujących danych na temat kondycji krajowego rynku w odniesieniu do niemal 170 różnych profesji.

Twórcy zestawienia wykorzystali dodatkowo informacje gromadzone w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń nadzorowanego przez serwis wynagrodzenia.pl. Kwestie finansowe pozostają kluczowym czynnikiem dla osób szukających nowego zajęcia, dlatego wysokość potencjalnych zarobków miała ogromny wpływ na końcowy wynik.

Analizując poszczególne stanowiska, sprawdzono także ryzyko ich przejęcia przez nowoczesne algorytmy. Analitycy słusznie uznali, że inwestowanie czasu w naukę wymierających fachów jest obecnie całkowicie nieopłacalne.

Zasady punktacji w zestawieniu najbardziej opłacalnych prac

Finalna pozycja w tabeli opracowanej przez dziennikarzy zależała od zsumowania punktów przyznanych za cztery badane kategorie, czyli braki kadrowe, medianę pensji, barierę edukacyjną oraz rozwój technologii. System zakładał osobną ocenę każdego parametru, a na fotelu lidera ostatecznie zasiadła profesja z najniższym łącznym wynikiem punktowym.

Pełne podsumowanie analizy rynku zostało zaprezentowane w przygotowanej galerii pod tekstem. Warto zweryfikować, kto oprócz mundurowych i kierowców ma szansę na najlepsze warunki zatrudnienia w nadchodzących miesiącach.

