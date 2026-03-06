Akcja służb w Pułtusku. Zabezpieczono pierwsze nielegalne automaty

Pod koniec lutego, a dokładnie 26 lutego 2026 roku, policjanci z Pułtuska wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w nielegalny hazard. W jednym z lokali usługowych na terenie miasta namierzyli i zlikwidowali nielegalny punkt z grami losowymi. Podczas tych działań zabezpieczono siedem maszyn, które działały wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Dodatkowo, z wnętrza urządzeń funkcjonariusze wyjęli gotówkę w kwocie przekraczającej 7 tysięcy złotych, która stanowiła dowód w sprawie.

Bezczelność hazardzistów. Nowe automaty w tym samym lokalu już następnego dnia

Organizatorzy nielegalnego procederu wykazali się niezwykłą zuchwałością, ponieważ już następnego dnia, 27 lutego, działalność w tym samym miejscu została wznowiona. Pułtuska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące uszkodzenia witryny w lokalu, który zaledwie dzień wcześniej był celem kontroli. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w środku ponownie stoją i działają nielegalne automaty do gier. Tym razem kryminalni z Pułtusku zarekwirowali kolejnych siedem maszyn oraz gotówkę w kwocie ponad 1100 złotych, udaremniając dalszą przestępczą działalność.

Wysokie kary za nielegalny hazard. Co grozi właścicielom automatów i lokali?

Policja przypomina, że organizowanie gier na nielegalnych automatach to przestępstwo, za które grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do lat trzech. Sąd może również orzec obie te kary łącznie, w zależności od skali prowadzonej działalności. Niezależnie od postępowania karnego, na osoby zaangażowane w ten proceder nakładana jest dotkliwa kara finansowa w wysokości aż 100 tysięcy złotych za każdy pojedynczy automat. Co istotne, odpowiedzialność finansowa spoczywa nie tylko na organizatorze gier, ale również na właścicielu lokalu, który udostępnił swoją przestrzeń na potrzeby nielegalnego hazardu.

Źródło: Policja.pl

Strażnicy miejscy pomogli zaatakowanej kobiecie w Warszawie [GALERIA]

4